Velkolepé třídenní Chodské slavnosti se konají až do neděle v Domažlicích. Půjde o jubilejní 70. ročník. Neodmyslitelně k nim patří i vyhlášené koláče, které mají speciální zdobení.

Každý chce mít na stole tuto tradiční pochoutku. Sladká, omamná vůně se tak teď line z pekárny rodiny Vondroviců v Bořicích u Domažlic. Musí dobře chutnat, ale hlavně krásně vypadat. Zdobí se ornamenty tzv. merhováním.

Lucie Vondrovicová (25) je jednou z nejmladších merhovaček. „Zdobit koláče jsem začala jako malá holka, když mi bylo sedm let. Motala jsem se kolem dospělých a dívala jsem se jim pod ruce. Když viděli, že mě to zajímá, připravili mi malý koláček a já si ho mohla po svém zdobit,“ řekla.

Učila se od babičky

Babička Marie (72) měla radost, že to vnučku baví, začala se jí věnovat a řemeslnou dovednost jí předala. „Nejraději koláče zdobím vlnovkami a listy. Používá také srdíčka. Každá merhovačka má svůj vlastní styl. Může vytvořit stovku různých vzorů. Každý koláč je tak jiný, nestane se, že dva by byly stejné. Když vidím koláč, přesně vím, která ho zdobila,“ uvedla Lucie. Ta by ráda pokračovala v rodinném řemesle jako její maminka Lenka (47) a babička Marie.

Nejde o chuť, ale o vzhled

Koláče jsou hodně, až umělecky zdobené, chodským nářečí merhované. Ornamenty se do rozetřeného tvarohu tvoří povidly a mákem.

„Vždy šlo o slavnostní jídlo a mít je na stole byl pro většinu Chodů luxus. Koláče jsou slavné tím, že v první řadě nejde u nich o chuť, důležitější je, jak vypadají,“ vysvětlil ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

Pečou dnem i nocí

Letos pekařky nachystají devět tisíc nazdobených laskomin. Aby vše stihly, začaly péct už ve čtvrtek ve 3.30 ráno a skončí v sobotu v 16 hodin.

Vše je čerstvé, nic se nepeče do zásoby. Při pečení tu spotřebují 900 kg mouky, 2,3 tuny tvarohu, 670 kg cukru, 400 kg povidel, 250 kg máku a 5 tisíc vajec. „Jedna várka těsta je z 20 kg mouky a upeče se z ní 220 koláčů,“ uvedla Lenka Vondrovicová.

Chodské slavnosti

Jde o jednu z největších folklorních akcí u nás. Původně šlo o církevní svátky konané na oslavu patrona Domažlic sv. Vavřince. Pouti se v roce 1939 zúčastnilo 120 tisíc lidí a stala se velkou manifestací proti německé okupaci. Po roce 1948 přestala být církevní forma žádoucí a teprve po roce 1989 se pouť a slavnosti opět spojily. Letošní program slavností najdete ZDE

Recept na pravé chodské koláče

Potřebujete zhruba na 5 kusů: 1kg polohrubé mouky, 250 g másla, 10 g soli, 200 g cukru moučky, 60 g droždí, sáček vanilkového cukru, lžíce rumu, 6 žloutků, 0,4 l vlažného mléka

Postup: Droždí necháme vzejít v trošce vlažného mléka, mouky a cukru. Do mísy prosejeme mouku a přidáme žloutky.

*Tuk rozpustíme v hrnečku, smícháme s mlékem a společně s kváskem vlijeme do mísy a zaděláme na nepříliš tuhé těsto.

*To vypracujeme až je lesklé a tvoří na povrchu malé bubliny. Mísu s těstem přikryjeme utěrkou a necháme na teplém (ne horkém) místě vykynout. Teplota v kuchyni by měla být 25 stupňů Celsia.

Zatímco těsto kyne, připravíme povidla: Některé hospodyňky je okoření špetkou skořice nebo hřebíčku a přidá se trocha rumu. Povidla je lépe předem umlít na masovém strojku, aby byla jemnější

Příprava tvarohu: 1,5 kg měkkého tvarohu smícháme se 4 žloutky a sněhem ze 4 bílků. Přidáme 200 g moučkového cukru, několik lžic rumu a 0,4 l smetany. Můžeme přimíchat i 50 g másla.

Příprava máku: 500 g umletého máku s dvěma lžícemi cukru spaříme vroucí vodou, necháme vychladnout. Přidáme 1 vejce, 50 g másla a promícháme. Někdo směs svaří ještě na mírném plameni.

Připravíme si kulaté papíry o průměru 25 cm a po jedné straně je pomažeme rozpuštěným tukem (1 cm k okraji) a necháme zatuhnout.

Plnění koláče: Na papíry si z vykynutého těsta připravíme malé bochánky o váze 12 až 13 dkg a vyválíme koláče až po tukem namazanou část.

*Okraje potřeme žloutkem a na prostředek namažeme tvarohovou směs a uhladíme. Na ní kreslíme ornamenty, nejprve povidly, pak detaily mákem.

*Vše posypeme krájenými mandlemi a rozinkami (před tím, je namočíme do rumu). Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba 25 minut, než koláče krásně zezlátnou.

*Po vyndání je polijeme hustou smetanou (může být oslazena vanilkovým nebo moučkovým cukrem).

