Po dcerách doma zbylo jen prázdno, mámě bylo líto vyhodit všechny jejich panenky hračky, domečky či medvídky. „Abych nesmutnila, všude jsem si je tehdy vystavila po domě. Známí to viděli, nosili mi další a další,“ vzpomíná Miroslava Vroblová.
Sbírka postupem let nabobtnávala. Nyní má 1 145, otevřela proto muzeum v Krnově, aby se potěšili i ostatní. „Sama na panenky šiju oblečky, uháčkuji, upletu, ušiju jim šaty, aby se líbily. Nejstarší je sto let, nejmladší jsou novodobé barbiny,“ ukazuje.
Panenky s příběhem
Exponáty obstarává na blešácích, na aukcích, dostává je darem. „Když se jich někdo zbaví a ony by zůstaly opuštěné, dávám jim nový domov a za každou panenkou vidím její životní příběh. To mi dělá radost,“ vysvětluje vyučená kadeřnice.
Muzeum panenek provozuje Miroslava Vroblová v Krnově. Karel Janeček
Každá její panenka má svůj příběh, který Miroslava návštěvníkům muzea ráda prozradí. „Sbírce se věnuji intenzivněji až teď v penzi, panenky třídím podle stáří, značek i země původu, ony tvoří takový průřez mého života od narození až sem po současnost. Jsem ráda, když lidé přijdou zavzpomínat na své dětství i mladí,“ dodává nadšená sběratelka.
Zavolejte a přijďte
Otvírací doba muzea na adrese Hlavní náměstí 42 v Krnově je flexibilní. „To znamená, že když je u dveří poutač s panenkou, je otevřeno. Jinak máte možnost si prohlídku objednat nejméně však den dopředu na čísle 724 500 403,“ říká paní Miroslava.
Vstupné je dobrovolné. Panenky, které má sběratelka dvakrát si můžete za pár korun v muzeu koupit, a podpořit tak provoz.
Provoz platí z penze
Muzeum platí Miroslava Vroblová ze své penze a z dobrovolného vstupného. „Po povodních to už vypadalo, že zavřu, protože lidé nechodili, došly peníze, ale chtěla jsem to dál pro radost druhých zachovat,“ uvedla Vroblová.
Sběratelka ale nyní řeší velký rébus. Kam s ní? „Mám už věk, proto bych ráda umístila unikátní sbírku, ale nejlépe v celku do nějakých stálých prostor, kde by se o ni staral zase někdo jiný, případně ji rozšiřoval o další exponáty. Ví někdo o něčem?,“ ptá se, protože stávající budovu město prodává.