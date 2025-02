Důchody začnou části seniorů chodit v jiný termín: Koho se to týká a kdy peníze dorazí?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) změní od dubna dvěma pětinám důchodců a důchodkyň termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Týká se to víc než 1,16 milionu lidí. Peníze budou dostávat o deset dnů dřív, tedy jen v první polovině měsíce. Do seniorských domovů a dalších zařízení pak od července důchody dorazí místo 15. dne v měsíci vždy už 12. den. Úřad to dnes oznámil v tiskové zprávě, kterou zaslal ČTK. U důchodů, které správa posílá do zahraničí, se termíny nemění.