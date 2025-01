Velký přehled letošní důchodové reformy: Kdo, kdy a za kolik do penze?

Od ledna začaly platit některé části důchodové reformy. Pro současnou vládu jde o jeden ze stěžejních cílů. Jak se bude měnit věk odchodu do důchodu, předčasné penze nebo výše důchodů?

Velké spory se v Parlamentu vedly ohledně posouvání věku odchodu do důchodu. Ten se bude od roku 2026 každý rok posouvat o jeden měsíc. To se bude týkat lidí narozených v roce 1965 a později. Češi s datem narození 1989 a dál půjdou do důchodu v 67 letech, což je zastropovaná hranice.

Předčasné penze

Už v roce 2025 se lidí dotkne další velmi diskutované opatření.