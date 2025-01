Řada důchodců má pocit, že za vyzvedávání důchodu nic neplatí. Jen část z nich má ale pravdu. Důchodci, kterým byl důchod přiznán do konce roku 2009, a od té doby ho nepřetržitě pobírají, mají tuto službu zdarma. Hradí ji za ně ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Zvýšení poplatku se jich tak nedotkne.

Penzisté, kteří pobírají důchod až od 1. 1. 2010, za vyzvedávání v hotovosti platí. Často to ale netuší. O částku za poplatek poště je totiž nižší přímo jejich důchod. Na ruku tak dostanou méně, než kdyby jim důchod chodil na bankovní účet.

Musíme zaplatit

Více než stoprocentní nárůst ceny obhajuje Česká pošta reálnými náklady, které jsou údajně více než dvojnásobné. „Své služby nemůžeme nabízet pod náklady. To by se ve svém důsledku projevilo i na kvalitě poskytovaných služeb,“ říká Ondřej Škorpil, ředitel sdílených služeb České pošty.

Cesta ven existuje

Řešením, jak můžou důchodci ušetřit, je posílání důchodu na bankovní účet. „Všem klientům doporučujeme zvážit možnost změny,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ. „Tento způsob je pro klienty levnější i pohodlnější,“ dodáv. Založit účet je možné i přímo na poště, u ČSOB Poštovní spořitelny. Důchod pak bude chodit přímo na bankovní účet.

Půl milionu chce peníze na ruku

Pětina důchodců dává přednost výběru důchodu v hotovosti. Jen v listopadu 2024 tak Česká pošta vyplatila peníze 524 238 důchodcům. Nejde přitom jen o starobní důchodce, tímto způsobem si lidé vyzvedávají i důchody vdovské či vdovecké, případně invalidní.

Krok za krokem ke změně

Chcete ušetřit za poplatek poště a nechat si posílat důchod na bankovní účet? Požádejte ČSSZ o změnu způsobu zasílání důchodu. Je to zdarma.

Potřebujete účet

Dříve, než požádáte ČSSZ o změnu, musíte znát číslo svého bankovního účtu (případně číslo účtu svého manžela/manželky).

Vyplňte formulář

Vlastnoručně vyplňte a podepište tiskopis »Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu«. Tiskopis si můžete vytisknut ze stránek ČSSZ, případně ho vyplnit přímo na pobočce kterékoliv správy sociálního zabezpečení, kde ho i rovnou odevzdáte.

Bez účtu zkuste manžela/manželku

Pokud nemáte svůj vlastní účet, je možné si nechat důchod zasílat na bankovní účet manžela/ manželky. Potřebovat budete tiskopis »Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice«. Žádost musíte podepsat nejen vy, ale i váš manžel/ka. Po potvrzení bankou ho podáte na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.

Čekejte

Na změnu výplat má ČSSZ tři měsíce po datu doručení žádosti. Většinou to ale zvládne do dalšího měsíce.

Rada: Kdy na úřad

Úřední hodiny jsou na všech pobočkách správ sociálního zabezpečení stejné – v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Úterý a čtvrtek pak jen po předchozím objednání.

POZOR! Důchod není možné posílat např. na účet dětí, vnoučat, druha, družky.

Kvůli staré kanalizaci má Eva (52) zničený dům: Tečou k ní splašky sousedů!

Levněji vyjde účet v bance

Největší české banky si důchodců jako svých klientů považují. Bankovní účty bývají zdarma a nabízejí i další výhody. Například v ČSOB jim peníze jednou měsíčně zadarmo přivezou až »pod nos«. „Klientům přivezeme na jejich žádost až 20 tisíc korun tam, kam zrovna potřebují – domů v případě nemoci nebo na chatu, když třeba chtějí zaplatit v hotovosti za dřevo na zimu. Tuto službu mohou senioři využít jednou měsíčně zdarma,“ uvádí Tereza Hořínková z ČSOB.

Blesk oslovil pět největších bank, co seniorům nabízí: I když je platební karta zdarma, nemají někteří důchodci k bankomatům důvěru. Pak ale můžou vybrat peníze přímo na pobočce a často levněji než na poště.

Šílené! Důchodci z Karvinska lovili chráněné dravce: Pak je týrali ve dvoupokojáku

Česká spořitelna

Založení běžného účtu (Standard účet nebo Plus účet) je na pobočce zdarma. „V případě Standard účtu nemusí splňovat žádné podmínky. Klienti nad 70 let mají nárok na vedení Plus účtu zdarma,“ říká Filip Hrubý.

Plus účet nabízí zvýhodněnou sazbu na spořicím účtu a druhou debetní kartu. Výběr na pobočce je zdarma, stejně jako z bankomatu České spořitelny. Výběr z bankomatů jiných bank stojí 40 Kč.

ČSOB

Přímo účet pro seniory nabízí ČSOB. „Senioři mají řadu dalších výhod, např. možnost výběru hotovosti na jakékoliv poště v ČR jednou měsíčně zdarma, zadání příkazů k úhradě na poště zdarma a další,“ říká mluvčí Hořínková. Aktuálně pak až do konce února banka nabízí k novému účtu finanční odměnu až 1500 Kč a pojištění nákupů na rok zdarma.

Komerční banka

Tarif Start nabízí účet, platební kartu a výběry z bankomatů ve sdílené bankomatové síti zdarma. „Poradci na pobočce pomohou seniorovi s nastavením i převodem důchodu na účet,“ uvádí například Šárka Nevoralová z Komerční banky. Výběry na pobočce jsou zpoplatněty.

Raiffeisen Bank

Zřízení běžného účtu, stejně jako vydání platební karty, je u Raiffeisen Bank zdarma, stejně jako výběr hotovosti na pobočce jednou měsíčně. „Senior si může vybrat celý důchod zdarma každý měsíc – a pak už nemusí platit za žádný další výběr,“ uvádí mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Video Video se připravuje ... Zeman o výrocích Fialy o platech jako v Německu: Premiér podle exprezident použil fenomén Hitlerova bunkru. Vera Renovica, Daniel Kristl/Blesk