Blíženci

Jste kreativní a ambiciózní, dokonce navazujete kontakty s úspěšnými lidmi. To vše vám může pomoci k lepšímu společenskému postavení nebo penězům. Na druhou stranu si dávejte pozor na to, kolik peněz utrácíte. Poslední dobou to skutečně přeháníte.