Popletl Ježíšek dárek? Reklamujte správně! Podívejte se, co radí právník

První rok fandí zákazníkům

Brzká reklamace nefunkčních nebo neúplných dárků od loňska nahrává spotřebitelům. V prvním roce od koupě se totiž předpokládá, že vady vznikly už při výrobě, a je na prodejci, aby prokázal, že je to jinak. „Například že k vadě došlo nevhodným zacházením,“ vysvětluje Mgr. Zelený.

Problém ale může být s reklamací v druhém roce používání. Podle zákona totiž musíte výrobní vadu prokázat sami. „Měli byste při reklamaci prokázat, že jste zboží zakoupili u konkrétního prodejce, že se jedná o výrobní vadu a že tato vada se projevila v době dvou let od nákupu zboží,“ vysvětluje Mgr. Zelený. Nicméně prodejce se v žádném případě nemůže vyhnout samotnému posouzení vady, proto by měl také zboží do reklamace vždy přijmout.

Promyslete, čeho chcete dosáhnout

Prodejce by se vás měl zeptat, jak chcete reklamaci řešit. Oprava totiž není jediná možnost. Můžete požadovat, aby vám prodejce dodal novou věc, případně doplnil, co v původním balení chybělo. V některých případech můžete chtít i slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit, například pro podstatnou vadu (např. na telefonu nefunguje reproduktor ve sluchátku, na televizi problikává obraz či mrazák jen chladí). Na odstoupení od smlouvy je šance i při opakovaném projevení vady (alespoň třikrát) nebo když prodejce vadu nestihne odstranit včas.

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů

Prodejce má na vyřízení reklamace nejdéle 30 dnů. „V tomto čase musí rozhodnout, zda vadu uznává, a pokud ne, tak své zamítavé stanovisko odborně odůvodnit. Dále musí stihnout provést opravu či vyřídit reklamaci jiným vámi zvoleným způsobem a nakonec vás ještě informovat o ukončení reklamace,“ vysvětluje Mgr. Zelený. Pokud prodejce vše v dané lhůtě nestihne (a nedomluví se s vámi na prodloužení lhůty), můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny.

Znalecký posudek se prodraží

Zamítl prodejce reklamaci podle vás neoprávněně? Můžete ho »usvědčit« pomocí znaleckého posudku. Ten se ale může někdy prodražit. Pokud však posudek vyzní ve váš prospěch, můžete po prodejci požadovat i proplacení nákladů na znalce, stejně jako dalších nákladů účelně vynaložených při reklamaci.