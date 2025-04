Jeho majitel Jaroslav Filip (41) je na svou sbírku náležitě hrdý. Nedávno ji proto přestěhoval do větších prostor. Nachází se poblíž místeckého náměstí vedle knihkupectví Kapitola.

Nové muzeum ukrývá stovky meteoritů všech známých typů – včetně úlomků z Marsu, Měsíce nebo z asteroidu Vesta, tedy z míst, odkud běžné kosmické mise vzorky nepřivážejí.

„Jsou to vzácné kameny, které nám prozrazují mnoho o vzniku Sluneční soustavy a možná i o počátcích života,“ řekl Filip. V nových prostorách plánuje i přednášky předních astronomů, a proto k expozici přidal promítací sál.

Podle něj jsou čeští odborníci světovou špičkou ve výzkumu meteoritů, které se od běžných kamenů liší složením, zejména hustotou. „Ale mimozemský prvek v žádném z nich zatím objeven nebyl,“ dodal.

V roce 2020 se v poušti našel unikátní kámen Erg Chech. Pochází z nejstarší lávy ve Sluneční soustavě a zkoumají ho vědci napříč celým světem.

Poklad starý přes milion let

Muzeum se pyšní i největším železným meteoritem, který na Zemi dopadl před zhruba milionem let. Váží úctyhodných 100 kilogramů a nese jméno Muonionalusta. Nalezl ho známý hledač Jiří Šimek ve Švédsku, poblíž Polárního kruhu.

„Švédsko je jediné, kde si hledači mohou legálně koupit povolení k průzkumu. Chce to ale špičkové vybavení, meteorit může ležet i několik metrů pod zemí. Když ho konečně vykopete, můžete si ho odvézt domů. Není to žádná legrace. Hledat se dá jen tři měsíce v roce, když rozmrzne půda, a do toho vás otravují hejna komárů,“ popsal Filip.

VIDEO: Padající hvězdy, meteorický roj a splněná přání.

Video Video se připravuje ... Padající hvězdy, meteorický roj a splněná přání Videohub