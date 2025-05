Krutá pomsta středoškoláka zásadové učitelce: Otrávil jí pejska Bennyho

Učitelka studenta přistihla při podvádění a trvala na důsledcích. Netušila však, že v chlapci nevyvolá stud, ale něco mnohem temnějšího. Místo omluvy zvolil pomstu. Na zahradu malého domku pedagožky, kde žila spolu s manželem, nastražil otrávenou návnadu.

Nic netušící pejsek Benny návnadu snědl a následně zemřel. Učitelce se tím nadobro změnil život. „Můj pejsek. Můj celý svět. Neznám pocit mateřství, ale znám bezmeznou lásku. Benny nebyl jen pes. Byl to moje dítě,“ popisuje v příspěvku na stránce Nekŕmte nás odpadom.

Učitelka se z doslechu dozvěděla, kdo je za hrůzný čin zodpovědný – zhrzený student. „Nejdřív jsem tomu nemohla uvěřit. Pak mi to potvrdili studenti, kterým se s tím pochlubil. Hrdě. Bez výčitek,“ podivuje se nad obrovskou krutostí studenta. „Nejde jen o ztrátu. Jde o to, co se v nás láme, když vidíme, kam až dokáže zajít mladý člověk,“ dodává.

Příspěvek vyvolal vlnu emocí. Mnozí uživatelé trvají na tom, že by se učitelka měla bránit a situaci řešit s policií. „Podat trestní oznámení. Bez milosti. Trestný čin, možnost odnětí svobody až na tři roky,“ tvrdí paní Monika.

Další uživatelé se rozčilují nad tím, jak je možné, že si dnes mladí už učitelů neváží. „Dřív byl učitel někdo. Osobnost. Měli jsme respekt. Doma bychom si ani netroufli na učitele žalovat, protože bychom ještě dostali od otce. A teď? Jak vidím, pro někoho je učitel nic. Co je tohle za lidstvo? Odkud se vzaly tyhle děti?“ vyjádřila se zase Silvia.