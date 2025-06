Spolužačka sedla Emě (11) na hlavu: Poraněná páteř a náročná operace

Hodiny utrpení pro Emu začaly hrou se spolužáky. Během té jí jedna z ostatních dívek sedla na hlavu. Došlo ke zranění. „Místo toho, aby Emě byla přivolaná pomoc, dostali jsme pouze informaci, že si pro dceru máme přijít,“ řekl pro TV Markíza dívčin otec Miroslav.

Záchranáře rodiče zavolali hned po příjezdu domů, bolesti neustávaly. Avšak ani zdravotníci nejprve Emě nijak nepomohli. Řekli, že je zřejmě vše v pořádku, pro jistotu ji však poslali na dodatečné vyšetření. Tam dívce řekli, že jde o zablokovaný krk a doporučili jí léky na bolest.

Problémy však neustávaly. Ema si bez přestání stěžovala na úmornou bolest krku a zátylku. „Večer nám volali z nemocnice, že se máme okamžitě vrátit. Ještě jednou se prý podívali na rentgenové snímky a přišlo jim, že Ema má nejspíš zlomený první krční obratel,“ popsal Miroslav.

Emu čeká náročná operace. Podle rodičů škola i nemocnice ve své úloze ochrany dětí selhaly. „Byla poctivě vyšetřená. Její příznaky byly velmi atypické a nález je proto překvapením pro nás všechny,“ řekl k incidentu mluvčí záchranářské služby LSE Viliam Dobiáš. V budoucnu prý budou k podobným drobným nehodám přihlížet vážněji. „Chtěl bych jenom pochválit, že se po tom všem našel někdo, kdo se na snímky podíval ještě jednou a začal to řešit. Za to chceme poděkovat, protože bůh ví, jak by to jinak dopadlo,“ uzavřel tatínek.