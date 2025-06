Dívenku (9) brutálně pokousal žralok: Šla jenom šnorchlovat

Malá Leah (9) z amerického státu Florida si chtěla jen prohlédnout tajuplný podmořský svět. Vybavila se tedy šnorchlem a brýlemi a vydala se do moře. Krásný zážitek se však ve vteřině změnil v horor. Dívku totiž brutálně pokousal žralok!

Nadia byla na pláži městečka Boca Grande na Floridě se svými mladšími sourozenci. Její sestra Leah se po krátkém šnorchlování vynořila z vody pokrytá krví. Podle svědků se mořský predátor pohyboval pomalu a trpělivě jen pár metrů za dívkou. „Nadia se na sestru podívala a hned si všimla, že většina její pravačky je pryč,“ uvedli příbuzní podle deníku Bild.

Útoku si všimlo hned několik lidí v okolí. Jeden zedník, který si na pláži zrovna dával pauzu na oběd, do moře za dívkou bez váhání skočil. „Když jsem jí tahal ven, žralok vyjel přímo na mě,“ podělil se. Zachránci Leah donesli zpět na pláž k její rodině a ošklivě poraněnou ruku jí zabalili do ručníku. Přítomní následně zavolali záchranáře a ti dívku letecky transportovali do nemocnice. „Jsme neskutečně vděční všem na místě. A stejně tak lékařům a sestrám, kteří se o naši dcerušku starají,“ řekla rodina.

Leah už naštěstí není v ohrožení života. Lékařům se také podařilo obnovit tok krve do její ruky a prstů. „Dvěma prsty může trochu hýbat, zbytek ale necítí,“ uzavřeli příbuzní. Zatím není jasné, jestli bude mít po útoku nějaké trvalé následky. Čeká ji ještě spousta práce v podobě rehabilitací, operací a terapií.