Letadlu během letu z Korfu začal hořet motor: Rány, plameny i zprávy na rozloučenou
Let z Korfu do Düsseldorfu musel být dramaticky přerušen. Boeingu 757 společnosti Condor začal po startu hořet motor a posádka musela nouzově přistát v italském Brindisi. Cestující popsali výbuchy, plameny i okamžiky, kdy posílali rozlučkové zprávy svým blízkým.
Na palubě Boeingu 757 sedělo 273 lidí. Krátce po startu z řeckého ostrova Korfu se z pravého motoru ozval ohlušující rachot a vzápětí vyšlehly plameny. „Byla to nepopsatelně hrozná zkušenost. Poslala jsem SMS na rozloučenou, myslela jsem, že je konec,“ svěřila se německým médiím jedna z cestujících, která seděla přímo u hořícího motoru.
Další pasažéři popsali, že z motoru se ozývaly silné rány a celou kabinu na chvíli pohltilo ticho. „Najednou v letadle zhasla světla a měli jsme pocit, že už nestoupáme,“ řekl jiný pasažér.
Přestože panika mezi cestujícími narůstala, pilot zachoval chladnou hlavu. Posádka uklidňovala pasažéry a vysvětlovala situaci. Stroj bezpečně dosedl v Brindisi, asi 200 kilometrů od Korfu. Podle vyšetřovatelů mohl problém souviset s přívodem vzduchu do motoru. Společnost Condor zdůraznila, že nešlo o klasický požár motoru, ale o závadu, při níž se objevily plameny.
Po dramatickém přistání čekala cestující noc plná nejistoty. Vzhledem k nedostatku hotelových kapacit zůstali mnozí na letišti, kde dostali deky a poukázky na jídlo. Většinu cestujících pak v neděli přepravil náhradní let do Düsseldorfu. Někteří se ale na palubu už neodvážili a rozhodli se pokračovat domů autobusem.
Událost je nyní předmětem vyšetřování a motor zůstává v Itálii pod dohledem techniků.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.