Ochranka hotelu zmlátila slovinský pár: Dívce rozbila hlavu a kopla i psa
Slovinský pár se v Savudriji stal terčem brutálního útoku ochranky hotelu Kempinski. Muž skončil se zlomeným nosem, jeho přítelkyně s pěti stehy na hlavě a zlomeným prstem. Strážní je bili pěstmi i teleskopickým obuškem, kopali do nich i do jejich psa. Hotel muže suspendoval, policie zahájila vyšetřování.
Podle chorvatských a slovinských médií se skupina mladých nejprve bavila ve srubu nad pláží a kolem 22. hodiny se přesunula k moři. Po více než hodině je z místa začal vyhánět první strážný, k němuž se později přidali další dva. Turisté chtěli vědět, proč mají opustit veřejnou pláž, odpovědi se však nedočkali. Rozhodli se proto vyčkat do příjezdu policie, atmosféra se ale rychle vyhrotila.
Jeden z mladíků dostal úder pěstí do obličeje, upadl na zem a ochranka ho začala kopat a bít teleskopickým obuškem. Když se jeho přítelkyně snažila zasáhnout, napadli i ji. Podle svědectví ji jeden z útočníků opakovaně kopal, až ji shodil z asi metrového převisu na pláž.
Dívka skončila s tržnými ranami na hlavě a zlomeným prstem na noze, jejímu příteli zlomili nos. Další účastníci incidentu utrpěli pohmožděniny a odřeniny, část z nich musela vyhledat lékařskou pomoc až po návratu do Slovinska. „Myslel jsem, že mě zabijí, modlil jsem se k Bohu, aby to zastavil, aby to všechno skončilo a aby mi nerozbili hlavu,“ popsal jeden z napadených. Agresoři údajně nešetřili ani psa, kopli ho tak silně, že odletěl několik metrů. Útok ustal teprve ve chvíli, kdy na pláž přiběhli sousedé a začali na agresory křičet.
Hotel Kempinski vyjádřil nad incidentem lítost. „Došlo ke konfliktu mezi ochrankou, kterou najímáme, a turisty, kteří nebyli našimi hosty. Všichni zúčastnění utrpěli zranění. Strážní byli dočasně staženi z výkonu služby do ukončení vyšetřování,“ sdělilo vedení.
Stanovisko zveřejnila i bezpečnostní agentura Klemm Security. Tvrdí, že šlo o skupinu mladých pod vlivem alkoholu. Rušili pořádek a poškodili hotelový majetek. Na výzvy prý nereagovali a následně napadli samotné strážné. Firma zdůraznila, že násilí odsuzuje, lituje eskalace a plně spolupracuje s policií. Slovinci však trvají na své verzi a zdůrazňují, že z místa odešli nejen se zraněními, ale i s těžkým traumatem.
Takze zase particka ozralych grazliku. Dobre jim tak.