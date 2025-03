Dramatický telefonát údajného Romana Kafky: Brutálně mě vydírají!

Už téměř dva týdny Českem hýbe případ původně pohřešováno bývalého žalobce metanolové aféry a soudce Romana Kafky. Toho měla policie zadržet v Chorvatsku. K případu se v telefonátu poprvé pro iRozhlas měl vyjádřit sám Kafka!

„Moje jméno je velmi často propíráno v médiích. Mimo jiné je uváděna nepravdivá informace, že jsem zadržen. Nebyl jsem zadržený ani českou policií, ani žádnou zahraniční policií, což se samozřejmě může bezpochyby změnit, to je jasné,“ uvedl pro zmíněný server. S informací o zadržení přišli policisté v pondělí odpoledne.

„Dnešního dne byl v Chorvatsku na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen soudce Krajského soudu v Brně, který je dle kriminalistů NCOZ podezřelý ze spáchání trestného činu podvodu. Nyní budou probíhat úkony k předání osoby do České republiky,“ napsali strážci zákona.

O útěk před spravedlností podle soudce nešlo. Žádné miliony u sebe nemá, ani prý neopustil Schengenský prostor. „Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí,“ měl dodat. Jednat by se prý mělo o lidi, které v minulosti řešil jako soudce.

Jak dále tvrdil, vydíraný byl prý několik let. Za celou dobu dal vyděračům miliony. K půjčkám se podle svých slov uchýlil až tehdy, kdy mu vlastní peníze pro vyděrače došly. Obrátit se na policii zkoušel, ale vyděrači prý zde měli své kontakty.

„Je mi kladeno za vinu, že jsem si měl opatřit prostředky, řadu prostředků od různých lidí. To je do jisté míry pravda. Musel jsem si půjčovat... a to jim odevzdávat. A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít,“ řekl nakonec.