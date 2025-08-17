Ženu v Itálii zabil lodní šroub: Plavidlo řídil policista

K tragické nehodě došlo na jezeře Iseo v Itálii
Obětí se stala Frisca Lisa Laygo původem z Filipín
K nehodě došlo při couvání, řidič lodi ženu prý neviděl
Autor: kjm - 
17. srpna 2025
15:45

Na italském jezeře Iseo došlo v úterý k fatální nehodě. Friscu Lisu Laygo (†64) zabil během plavání lodní šroub. Ostrý pohon nebohé ženě před zraky manžela způsobil hluboké řezné rány v oblasti krku a hlavy. Řidič lodi se snažil zacouvat k molu a plavkyni za sebou neviděl. Svědci se ji sice snažili zachránit, ale bohužel zraněním na místě podlehla.

Za kormidlem lodi stál policista mimo službu. Byl na projížďce se synem a zrovna se pokoušel zacouvat na místo vedle mola. Ženu za svým plavidlem neviděl. Svědci si hrozícího nebezpečí všimli a začali na muže křičet, ten však již v tu chvíli nemohl katastrofě nijak zabránit.

Její manžel z břehu s hrůzou sledoval, jak lodní šroub jeho manželku zasáhl v oblasti krku a zanechal po sobě hluboký šrám. Podle svědků se po nárazu ponořila obličejem dolů a vynořila se na druhé straně lodi. Přítomní Friscu vytáhli na břeh a poskytli jí první pomoc. Ani navzdory rychlému přivolání záchranářů se ji však bohužel nepodařilo zachránit a svým zraněním podlehla.

Frisca se do Itálie přistěhovala v roce 1996 z Filipín. S manželem Giancarlem se potkala na letišti. „Byla to nesmírně chytrá, energetická a charismatická žena. Pomáhala místní farnosti a milovala zahradničení,“ řekl podle webu Needtoknow. „Nikdo si takový osud nezaslouží. Nevím, co si teď bez ní počnu,“ dodal. 

Policista, který loď řídil, je podezřelý ze zabití z nedbalosti. Loď, kterou si vypůjčil od kamaráda, policie zabavila. Při výslechu tvrdil, že Friscu za lodí neviděl. Podstoupil i testy na drogy a alkohol.

Témata:
loďsmrtlodní šroubItáliejezeroFilipínyIseomanželézraněníFrisco
