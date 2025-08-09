Čech zemřel při sestupu ze slavné alpské stěny: Tělo vyzvedli záchranáři
Hora Piz Badile na hranici Švýcarska a Itálie se stala dějištěm smrtelného pádu. Český horolezec se při sestupu z nadmořské výšky okolo 2 900 metrů zřítil na ledovec Vadrec dal Cengal a zemřel na místě.
Čech (†49) podnikl s kolegou výstup na Piz Badile v pohoří Bregaglia na hranici Švýcarska a Itálie. Na vrcholu v úterý 5. srpna přenocovali a následující den dopoledne zahájili sestup po severním hřebeni.
Krátce před půl dvanáctou se muž, který šel v čele, zřítil z nadmořské výšky přibližně 2 900 metrů přímo na ledovec Vadrec dal Cengal a na místě zemřel.
Podle italského serveru Valtellina Mobile vyrazili na místo vyrazili záchranáři, ale veškeré snahy o poskytnutí pomoci byly marné. Okolnosti pádu nyní vyšetřuje kantonální policie Graubünden ve spolupráci se státním zastupitelstvím.
Pizzo Badile (3 308 metrů) je vyhledávaným cílem zkušených horolezců. Jeho severovýchodní stěna patří mezi „šest velkých severních stěn Alp“ a vyžaduje vysokou úroveň technické zdatnosti a zkušeností. Prvovýstup touto stěnou uskutečnil v roce 1937 tým vedený Riccardem Cassinem, přičemž během výpravy zahynuli dva členové.
