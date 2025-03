Expert o soudci Kafkovi zadrženém v Chorvatsku: Intenzivní problémy a řada útěků!

Příští rok by mohl soudce Roman Kafka oslavit dvacet let v justici. A mohla to být oslava vcelku úspěšné kariéry. Byť při bližším pohledu plná otázek, na které možná až nyní dostaneme odpověď. Kafka totiž působil dojmem člověka, který pořád před něčím někam utíkal, jak píše právní expert CNC Petr Dimun.