Dětský gang v dovolenkovém ráji: Čtveřice ukradla auto a srazila seniorku (†71)
Milán se stal dějištěm divoké krádeže auta následované fatální nehodou. Pachateli by přitom měly být čtyři nezletilé děti! Tři chlapci a jedna dívka ve věku od 11 do 13 let v pondělí způsobili smrt místní seniorky Cecilie de Astisové. Děti ji během projížďky přejely a z místa činu následně utekly.
Všechny čtyři děti žijí v karavanové osadě na okraji Milána, informoval deník Bild. Volný čas o prázdninách se rozhodly strávit tím nejhorším možným způsobem, kriminalitou. Pro zábavu si proto ukradly bílý citroën s francouzskými poznávacími značkami a vydaly se na divokou projížďku. Skrz obydlenou oblast se řítily vysokou rychlostí. Za volantem seděl teprve třináctiletý chlapec.
Ten však v jednu chvíli nezvládl řízení a ze silnice vyletěl ve vysoké rychlosti na travnatý plácek. Na tom bohužel v tu dobu byla jednasedmdesátiletá Cecilia de Astisová. Při srážce utrpěla velmi těžká zranění a zemřela krátce po převozu do nemocnice. Čtveřice dětí z místa havárie utekla.
Policii se mladistvé pachatele podařilo identifikovat podle kamerových záznamů. Nedlouho na to je zatkla v jejich bydlišti v osadě, která by na místě měla stát nezákonně. Rodiny dětí, které za incident mohly, už prý v kempu nejsou. „Jsou pryč. Nám je jedno, co udělali ostatní, my s tím neměli nic společného,“ řekl reportérům z deníku Milano.corriere.it.
Vzhledem k tomu, že v Itálii je hranice trestní zodpovědnosti od 14 let, nikoho z aktérů policie neobvinila.
