Drama na letu do Prahy: Letadlo se před českými hranicemi otočilo
Let z Frankfurtu do Prahy v úterý 12. srpna odpoledne nedoletěl. Airbus A320 společnosti Condor Air se musel těsně před vstupem do českého vzdušného prostoru otočit a vrátit na odletové letiště kvůli technické závadě.
Cestující pravidelné linky DE4407 společnosti Condor zažili v úterý odpoledne nečekaný návrat. Airbus A320 odstartoval z Frankfurtu podle letového řádu, ale zhruba v polovině cesty, těsně před hranicemi České republiky, piloti rozhodli o obratu zpět.
Důvodem byla technická závada, kterou pro TN.cz potvrdila mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková s tím, že šlo o bezpečnostní opatření. Stroj nakonec po hodině a čtrnácti minutách přistál zpět ve Frankfurtu nad Mohanem.
Co přesně selhalo, aerolinka zatím neuvedla. Podobné situace ale nejsou v letectví výjimečné – i drobná závada může být důvodem k návratu, protože bezpečnost cestujících a posádky má absolutní prioritu.
Ačkoli podobné zásahy mohou cestující zaskočit, právě včasné rozhodnutí pilotů a přísné bezpečnostní postupy předcházejí možným katastrofám. I díky tomu je létání stále považováno za jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.