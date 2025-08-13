Drama na letu do Prahy: Letadlo se před českými hranicemi otočilo

13. srpna 2025
Let z Frankfurtu do Prahy v úterý 12. srpna odpoledne nedoletěl. Airbus A320 společnosti Condor Air se musel těsně před vstupem do českého vzdušného prostoru otočit a vrátit na odletové letiště kvůli technické závadě.

Cestující pravidelné linky DE4407 společnosti Condor zažili v úterý odpoledne nečekaný návrat. Airbus A320 odstartoval z Frankfurtu podle letového řádu, ale zhruba v polovině cesty, těsně před hranicemi České republiky, piloti rozhodli o obratu zpět.

Důvodem byla technická závada, kterou pro TN.cz potvrdila mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková s tím, že šlo o bezpečnostní opatření. Stroj nakonec po hodině a čtrnácti minutách přistál zpět ve Frankfurtu nad Mohanem.

Co přesně selhalo, aerolinka zatím neuvedla. Podobné situace ale nejsou v letectví výjimečné – i drobná závada může být důvodem k návratu, protože bezpečnost cestujících a posádky má absolutní prioritu.

Ačkoli podobné zásahy mohou cestující zaskočit, právě včasné rozhodnutí pilotů a přísné bezpečnostní postupy předcházejí možným katastrofám. I díky tomu je létání stále považováno za jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy.

