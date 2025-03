Stávka a chaos na letištích v Německu dopadl na Česko: Zrušili i odlety z Prahy!

Kvůli stávce na německých letištích jsou dnes zrušeny všechny plánované letecké spoje mezi Prahou a Německem. Na úterý zatím žádný zrušený let Letiště Praha hlášený nemá, uvedla dnes jeho mluvčí Denisa Hejtmánková. Situace se ale podle ní ještě může změnit, cestujícím proto doporučuje sledovat stránky letiště a jednotlivých dopravců. Od dnešní půlnoci stávkují zaměstnanci 13 německých letišť. Stávka se týká mimo jiné největších německých letišť ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale třeba i letiště u hlavního města Berlína.

Kvůli stávce na německých letištích jsou dnes zrušeny všechny plánované letecké spoje mezi Prahou a Německem.

Na úterý zatím žádný zrušený let Letiště Praha hlášený nemá, uvedla dnes jeho mluvčí Denisa Hejtmánková. Situace se ale podle ní ještě může změnit, cestujícím proto doporučuje sledovat stránky letiště a jednotlivých dopravců.

Pro dnešek jsou na Letišti Praha zrušené dva přílety a dva odlety spojů na lince do Düsseldorfu, pět příletů a odletů na trase mezi Prahou a Frankfurtem a dva přílety a tři odlety z a do Mnichova.

„Jsou to všechny lety, které byly na dnešní den z našeho letiště do Německa plánované. Na ostatní letiště, kde je stávka, přímé spojení nemáme,“ uvedla Hejtmánková. Dodala, že na úterý nemá Letiště Praha hlášené žádné zrušené spoje s Německem.

Zrušeno přes 3500 letů

V souvislosti s protesty v Německu nevznikaly dnes dopoledne na pražském letišti žádné komplikace, vyplývá z vyjádření mluvčí. Cestující podle ní se stávkou pravděpodobně dopředu počítali i díky tomu, že o ní informovala média.

K výstražné stávce se na výzvu odborového svazu Verdi připojili zaměstnanci na 13 letištích v Německu. Podle odhadu sdružení letišť ADV se dnešní celodenní protestní akce dotkne více než 560 000 lidí a zrušeno bude přes 3500 letů. V neděli se konala předem neohlášená stávka na letišti v Hamburku, která narušila cestovní plány více než 40 000 pasažérů.

Chtějí přes

K výstražné stávce se na výzvu odborového svazu Verdi nakonec připojili zaměstnanci na 13 letištích po celé zemi, jsou mezi nimi Frankfurt nad Mohanem, Mnichov, Berlín-Braniborsko, Hamburk, Düsseldorf, Brémy, Hannover, Dortmund, Kolín nad Rýnem/Bonn, Lipsko/Halle, Stuttgart, Weeze u Düsseldorfu a Karlsruhe/Baden-Baden.

Stávkují pracovníci pozemního personálu, například zaměstnanci, kteří mají na starosti odbavování či bezpečnostní kontroly.

Výstražná stávka je součástí širšího konfliktu při vyjednávání o platech ve veřejném sektoru, včetně odměňování hasičů, pečovatelů, řidičů autobusů či vychovatelů. Svaz Verdi požaduje zvýšení platového tarifu o osm procent, nejméně o 350 eur (přes 8700 Kč) měsíčně. Navíc chce pro zaměstnance další tři dny dovolené.

„Jsme k této výstražné stávce donuceni, protože zaměstnavatelé v aktuálních jednáních... nepředložili zatím žádnou nabídku a neukázali ochotu splnit naše oprávněné požadavky,“ uvedla místopředsedkyně svazu Verdi Christine Behleová.

Zástupci obcí považují požadavky odborářů za přehnané, hlavně dodatečné dny volna by podle nich omezily dostupnost komunálních služeb. Stát a obce žádný konkrétní návrh k jednání zatím nepředložily. Rozhovory odborářů se zaměstnavateli začnou v pátek v Postupimi. Do konce týdne vstoupí do výstražných stávek zaměstnanci i v dalších oborech veřejného sektoru.

Dnešní stávku kritizuje mimo jiné svaz podnikatelů v letecké dopravě BDLS. „Stávková opatření na 13 letištích nevedou k žádnému cíli a ukazují jen nezřízenost odborů, se kterou jsme v tomto kole rozhovorů opět konfrontováni,“ uvedl hlavní vyjednavač BDLS Christian Huber.

Také jednatel svazu letecké dopravy BDL Joachim Lang považuje dnešní stávku za nepřiměřenou. Podle něj ochromí celou jednu dopravní branži, ačkoliv letiště, aerolinky, ale ani gastronomické provozy a hotely nejsou součástí jednání.