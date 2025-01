„Kulisy“ zbytečné smrti strženy: Hasiči v Mostě zlikvidovali vyhořelou předzahrádku

„Už je to rozebráno. Bude se to nakládat a odvážet,“ řekl ČTK před 19:00 krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.

Při požáru restaurace U Kojota zemřelo šest lidí. Dalších osm lidí je zraněných, z toho tři byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu.

Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Podle prvotních informací od hasičů požár zřejmě vznikl převržením plynového ohřívače, což následně vedlo k mimořádně rychlému šíření plamenů.

Hasiči po uhašení požáru přístavbu nejprve staticky zajistili, aby v ní mohli vyšetřovatelé provést nezbytné úkony. „Pak přístavbu strhneme a odvezeme pryč,“ uvedl pro ČTK krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus. Tak se v neděli i stalo.

Prozkoumají další předzahrádky

Most v reakci na tragédii bude možná zjišťovat, jak fungují další předzahrádky restaurací na pozemcích města. Vyplývá to z vyjádření mosteckého primátora Marka Hrvola (ProMOST) pro ČTK.

Primátor předpokládá, že půjde až o 15 míst ve městě. Magistrát to bude řešit v pondělí. Podle projektanta bezpečnosti staveb Josefa Krále jsou podobné přístřešky u restaurací často nelegální stavbou.

Projektant Král v České televizi zdůraznil, že podobné plynové ohřívače jsou výrobkem, který má návod k obsluze a provozu. „Tam jsou požadavky na umístění. Řada z nich nemá dovoleno umisťovat v uzavřených prostorách. Musí být buď venku, nebo uzavření prostoru je částečné, ale je zajištěný dostatečný přísun vzduchu. Je nutné si uvědomit, že hořák má několik set stupňů Celsia. Požadavky výrobce je třeba respektovat,“ uvedl. Jde o hořák, který má v sobě plynovou tlakovou lahev a plyn slouží jako palivo pro hořák.

Primátor: Je potřeba to zrevidovat

„Zítra (v pondělí) se budu kolegů na magistrátu ptát na ta místa, kde jsou povolené předzahrádky, aby se nějakým způsobem zrevidovalo, za jakých podmínek a jak tam fungují,“ uvedl Hrvol. Spolupracovat na tom chce s orgány státní správy. „To znamená, ať už s hasiči, hygienou, odborem stavebního úřadu a podobně. My bychom kontrolovali předzahrádky, které jsou na pozemcích města,“ dodal.

Primátor předpokládá, že se to může týkat deseti, možná i 15 míst po městě. „Budeme se snažit dělat všechno pro to, aby se co nejvíc předešlo takovým situacím a je potřeba skutečně to zrevidovat a nepodcenit v tuto chvíli nic. A až budou jasné příčiny toho požáru, tak aby se to riziko co nejvíc eliminovalo na ostatních místech,“ uvedl.

Začne to jako obyčejná terasa...

Projektant bezpečnosti staveb a předseda profesního aktivu požární bezpečnosti staveb České komory autorizovaných inženýrů a techniků České televizi dnes obecně řekl, že přístřešky u restaurací vznikají živelně a dost často jde o nepovolené stavby.

„Začne to jako obyčejná nezastřešená terasa, pak se zastřeší, pak se pergola opláští, instalují se tam nějaké zdroje tepla. Tyto pergoly dost často vůbec neprojdou povolovacím procesem stavebního zákona,“ uvedl Král. U povolovacího procesu takové stavby je přitom nutné i vyjádření hasičů. Z pozice projektanta apeloval na provozovatele, aby měli tyto věci v pořádku a povolené podle stavebního zákona.