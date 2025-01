Boj o život: 6 těžce zraněných z Mostu. V Praze operovali na třech sálech naráz!

Požár v mostecké restauraci U Kojota, kde vybuchla dle všeho propanbutanová bomba, má tragické následky. 6 mrtvých a 8 zraněných, z toho šest z nich těžce. S jejich transportem do nemocnice pomáhala i letecká záchranka z Plzně. V Praze na Vinohradech v popáleninovém centru se pak pustili do tří operací naráz.

Záchranáři měli na místě noční tragédie deset posádek, pomáhala jim letecká záchranná služba z Plzně.

„Pomohla nám s transportem pacientů do nemocnice Královské Vinohrady v Praze na popáleninové centrum. My jsme celkem ošetřili osm pacientů, z toho pět pacientů bylo transportováno do Prahy, dva pacienti do nemocnice v Mostě a jeden pacient na traumacentrum do Ústí nad Labem. Ta poranění nebo zranění jsou vážná,“ řekl novinářům krajský ředitel záchranné služby v Ústeckém kraji Petr Bureš.

Mluvčí nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová ČTK informovala, že přijali pět pacientů s popáleninovými a inhalačními traumaty.

„Tři z nich jsou v kritickém stavu, ostatní ve vážném. Ač byla situace velmi náročná - dva pacienti přiletěli naráz jedním vrtulníkem, operovalo se na třech sálech naráz - podařilo se ji díky skvělé spolupráci klinik KAR (klinika anesteziologie a resuscitace) a KPM (klinika popáleninové medicíny) perfektně zvládnout,“ dodala.

Mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová ČTK sdělila, že jedna zraněná osoba byla po ošetření z nemocnice v Mostě propuštěna a druhá je hospitalizována na jednotce intenzivní péče. „Na JIP je i pacientka v ústecké nemocnici, má středně těžké popáleniny,“ dodala.