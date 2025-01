K havárii, při které řidička na zledovatělé vozovce vyletěla s dodávkou ze silnice a udělala s ní i několik kotrmelců, došlo první lednové pondělí. Pan Martin v tu dobu převážel pacienty na trase Krnov – Bruntál – Olomouc – Brno.

„Dal jsem si pauzu a už prázdný jsem se chystal vyjet zpět do Krnova. Najednou kolem projela docela rychle dodávka. Na silnici byl sníh a náledí,“ líčil muž s tím, že viděl, jak auto dostává smyk.

Salta přes střechu

„Zadní část auta začala při jízdě skákat levá, pravá, levá, pravá. Příkop vymrštil dodávku do vzduchu, takže hodila dvě nebo tři salta přes střechu,“ popsal havárii. Okamžitě na sanitce zapnul majáky a vyrazil k převrácenému autu, které skončilo v příkopě na levém boku.

„Byl jsem tam úplně sám. Otřesená řidička v první chvíli nereagovala, ani když jsem na ni bouchal. Neviděl jsem ji, ale zato jsem viděl, jakým proudem teče benzín z dodávky, která tak mohla začít každou chvílí hořet. Pak paní začala komunikovat,“ pokračoval hrdina Martin.

Řidičce v dodávce nešly otevřít dveře, které byly od nárazů pokřivené. Ocásek na ni zvenku křičel, ať společně zkusí vyrazit okýnko nebo otevřít dveře spolujezdce.

Dveře nešly otevřít

„Vedl jsem ji krok za krokem, co musíme udělat. Ona na ty pokřivené dveře tlačila zevnitř, zatímco já vylel na převrácené auto a zabral zeshora. Byla to obrovská úleva, když dveře povolily a vytáhl jsem paní ven. Poté jsem ji odvedl co nejdál od tekoucího benzínu,“ sdělil.

Naštěstí po chvíli u nehody zastavilo další auto a posádka nabídla pomoc. Krnovák požádal, aby vytočili číslo 112, protože situace vyžaduje záchranáře, hasiče i policii. Mezitím v sanitce pomáhal zraněné a otřesené řidičce.

Martin Ocásek se sanitkou krnovské nemocnice jezdí dva roky. „Reálně jsem se ale v takové situaci ocitl poprvé. Tady vlastně nešlo o ošetření zranění, ale o záchranu člověka z auta plného stříkajícího benzínu. Pokud by paní ve voze nespolupracovala, měl jsem záložní plán hasičákem vysklít okno,“ dodal Ocásek.

Dostal stříbrnou medaili

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec, se o nehodě dozvěděl a rozhodl se kolegovi poděkovat na společném setkání zaměstnanců. Martin Ocásek získal kromě slov díků medaili krnovské nemocnice z ryzího stříbra, kterou vedení nemocnice uděluje pouze ve výjimečných případech.

„Týmy našich zdravotníků napříč nemocnicí zachraňují životy a zdraví pacientů každý den. Je to jejich práce. Přesto si myslím, že se Martin Ocásek zachoval příkladně. Za jeho nasazení a odvážný čin při nehodě na opačném konci republiky mu jménem celého vedení nemocnice děkuji,“ uvedl Václavec.

