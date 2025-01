„Jsem takový noční pták, tak jsem ještě v noci brouzdal na internetu. Najednou jsem si všiml, že Tam Erik dává všem sbohem. Věděl jsem, že může každá minuta rozhodnout, zavolal jsem proto strážníky,“ řekl Blesku Krupica.



Chtěl se oběsit

Ti ho nasměrovali na Policii ČR, která má větší pravomoce. Proto vzápětí volal tam a policisté vzali situaci vážně. Na místo v centru Brna poslali dva vozy. Jak se ukázalo, udělali dobře. Erikovo loučení nebylo plané...



„Chtěl jsem se oběsit. Neunesl jsem, že naší rodině hrozí vystěhování z domu a my neměli kam jít. Naštěstí Mirek rychle zareagoval. To mi zachránilo život a my teď situaci řešíme se sousedy i právníkem,“ přiznal pan Erik.



Vždy je cesta

Mirkovi nyní přišel poděkovat za záchranu. „Ukázalo se, že vždy je nějaká cesta. Už bych se nezabil. Děkuji za druhou šanci,“ poděkoval. Miroslav Krupica navíc takto nazakročil poprvé! „Už dřív jsem rozmluvil sebevraždu jedné nešťastné holce,“ dodal.

Pomoc odborníků Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.

