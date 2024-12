Vodítko od psa i tkaničky z bot: Máma s dcerou sebevražedkyni vykrvácet nenechaly

Dívka, která se v libereckých lesích pokusila spáchat sebevraždu, žije díky pohotovým kolemjdoucím. Pavla Vodičková s dcerou Adélou zraněné okamžitě poskytly první pomoc, pořezané ruce zaškrtily nejprve psím vodítkem, to pak vyměnily za tkaničky. Zraněná skončila včas v nemocnici.

Měla to být běžná procházka se psem, ta se ale během chvilky změnila v boj o život mladé sebevražedkyně. V lesích libereckých Karlinek venčila v osudný den Pavla Vodičková s Adélou a jejím přítelem čtyřnohého miláčka Ollyho.

Vodítko i tkaničky

Adéla si záhy všimla něčeho podivného v křoví u cesty. Společně se podívali, co v roští leží, a pak už šlo vše ráz na ráz. Hrálo se totiž o život mladé sebevražedkyně, která se pokusila podřezat si žíly. „Hned jsem sundala psovi vodítko, ruce zaškrtila, dívku držela ve stabilizované poloze a snažila se ji přivést k vědomí a komunikovat s ní,“ popsala paní Pavla.

Adéla zatím držela Ollyho a její přítel se rozeběhl za policisty, které před tím společně potkali. Křikl na ně, ať volají záchranáře a spěchal zpět ke zraněné dívce. „Když se přítel vrátil, vyměnily jsme vodítko za jeho tkaničky z bot a na stažení použily klacíky, protože pevné vodítko už jsem nemohla udržet stažené,“ vzpomínala Adéla, která se střídala při záchraně s maminkou.

To už přiběhli i policisté a chvíli na to záchranáři. Tkaničky vyměnili za tlakové obvazy a bezvládnému děvčeti nasadili kyslíkovou masku. Poté s ním spěchali do nemocnice. Včasná pomoc zachránila dívce život.

Pohotové zachránkyně ocenil i liberecký hejtman Martin Půta. „Vždy stojí za to poděkovat lidem, kteří učinili něco mimořádného. Pavla a Adéla Vodičkovy neváhaly a poskytly pomoc člověku v nouzi. Smekám před nimi pomyslný klobouk – je to příkladný čin. Byly na místě první a rychle a správně zareagovaly. Mají můj velký obdiv o to víc, když si uvědomím, že se tím vyrovnaly profesionálům,“ uvedl Půta.

Matka s dcerou tak převzaly Záslužnou medaili integrovaného záchranného systému za záchranu lidského života. Oceněni byli již dříve i policisté, kteří pomáhali bojovat o život nebohého děvčete.