Majitel baru v Liberci po žhářském útoku: Jsem v šoku, byl to terorismus!

„Zapálil to tady. Podle hasičů bylo ohnisko v těchto místech, hned vedle stolu, kde seděli hosté. Vidíte, že popraskala i dlažba z toho žáru,“ uvedl pro televizi CNN Prima NEWS majitel libereckého klubu Black Panter.

Theodor je z incidentu v šoku. Mezi zraněnými jsou jeho kamarádi a štamgasti. „Je mi z toho špatně, mám husí kůži po celém těle. Postupně mi dochází, co se vlastně stalo. I v návaznosti na to, co se stalo v Praze na Filozofické fakultě, tohle je podle mě teroristický útok, chtěl zabít patnáct lidí,“ připustil vlastník.

Osudného večera v Black Panterovi slavil zedník Zdeněk své čtyřicáté narozeniny. S tím, jaký bude mít oslava konec, nepočítal ani v nejhorším snu. On sám utrpěl zranění obličeje, rukou i nohou. „To je z toho, jak na mě šlapali. Prostě mi přišlápli nohu,“ svěřil se Zdeněk. Ten i přes své zranění dokázal po vypuknutí požáru z výbuchu kanystru vykopnout dveře, aby se on i další návštěvníci oslavy dokázali dostat z hořícího pekla ven. „Někteří ale zůstali v místnosti u fotbálku, ven je museli dostat až hasiči,“ připustil oslavenec.

Z baru byly evakuovány více než tři desítky osob. Patnáct z nich utrpělo zranění, sedm z nich se zranilo těžce. Podle ředitele Krajské nemocnice Liberec Tomáše Roubíčka stráví pacienti s lehčími zraněními v nemocnici několik dní, ti s těžšími zraněními mohou v zařízení zůstat i několik týdnů. „Vážně zranění pacienti mají popáleniny typicky v obličeji a na rukách,“ doplnil Roubíček.

Kriminalisté se případem zabývají pro podezření ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení.

Podle stálých hostů pachatel nebyl v podniku poprvé. „Vždycky tam seděl sám, pil pivo, s nikým si moc nepovídal,“ upřesnil oslavenec Zdeněk.