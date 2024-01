Býk

Nadřízenému se líbí, jak přistupujete k práci. Dalo by se říci, že vaše hvězda stoupá a plně si to zasloužíte. Ať už se vrhnete do jakékoliv činnosti, tak jí budete pohlceni. Všechno vám půjde od ruky, proto není od věci se vzdělávat. Získané vědomosti zúročíte.