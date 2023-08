Blíženci

S čerstvou známostí se cítíte dobře a moc dobře víte, že je do vás vážně zamilovaná. To je sice překrásné, ale to neznamená, že si z ní budete dělat legraci. Vaše divné poznámky ji mohou odradit. Pak se nebude nikdo divit, že jste dostali košem.