Školačku (15) v Plzni podle policie znásilnil a pak se ji pokusil zabít Viktor V. (19) z Ukrajiny. Po brutálním útoku se chtěl navíc dívky zbavit, zabalil ji do pytle a shodil ze srázu! Život jí zachránilo, že předstírala smrt. Z ohavných činů se nyní zodpovídá u Krajského soudu v Plzni, státní zástupce pro něj požaduje 18 let.

Viktor V. žije v Plzni zhruba pět let. S dívkou se zná dlouhodobě, chodili spolu. Ještě před jejími 15. narozeninami spolu i spali. „Třikrát jsme spolu měli pohlavní styk. Věděl jsem, že v té době jí bylo čtrnáct. Později jsme se rozešli, protože začala užívat omamné látky. Domluvili jsme se, že zůstaneme kamarádi,“ uvedl Viktor V. u soudu podle serveru novinky.cz.

Proto popřel, že by dívku znásilnil. Podle něj šlo o dobrovolný sex. „Ke znásilnění se nedoznávám, nebylo to žádné znásilnění. A bodnul jsem a seknul, to způsobilo zranění, ale že bych to plánoval, tak to není," pokračoval.

Agresivní, těžko napravitělný

U obžalovaného mladíka znalci zjistili agresivní rysy, disociální poruchu osobnosti, chybějící pocit viny a obtížnou možnost nápravy. Hrozí mu až doživotní pobyt za mřížemi, státní zástupce navrhuje v obžalobě 18 let vězení.

Své jednání odůvodnil tím, že ho dívka vyprovokovala při hádce, rasisticky mu nadávala a dala mu facku. Soudu řekl, že vytáhl nůž a švihl jím proti dívce, když mu ale dál bránila v odchodu a nadávala mu, máchl nožem podruhé. Přiznal, že pak zpanikařil, a protože se domníval, že dívka je mrtvá, pokusil se zbavit těla a zamést stopy, jak to viděl ve filmu.

Z procházky se stalo peklo

Hrůzný čin se odehrál začátkem loňského srpna v noci v plzeňské části Lobzy. Mladík tam vylákal dívku na procházku kolem řeky. Řekl jí, že cestou odnese nějaké věci svému známému. Dívka se s ním znala, a tak souhlasila.

Video Video se připravuje ... Mladík (18) podezřelý ze znásilnění dívky, kterou pak v pytli shodil ze srázu, u Krajského soudu v Plzni. Romana Vébrová

Po chvíli ale bylo vše jinak, nedaleko lobezské střelnice oběť zažila peklo. „Tam změnil směr, dívku spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem, částečně ji svlékl a vykonal na ní soulož. Potom ji odvedl k nedalekému lesíku, kde ji pod pohrůžkou přinutil k orálnímu sexu," uvedl státní zástupce.

Tím ale hrůza neskončila. „Poté ji posadil na plot, na přední části krku jí řízl nožem a řekl jí, že než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou," dodal žalobce s tím, že mladík poté dívku bodl do krku. Školačka předstírala, že je mrtvá. To jí zachránilo život.

Zabalil ji do pytle

Viktor V. ji pak podle obžaloby měl na zemi otočil, rozřezal na ní oblečení a začal jí strkat nohy do pytle a navlékat jí další pytel na hlavu. „Přitom ji poléval horní část těla a genitálie chemikálií savem. Dívku pak shodil ze srázu do lesa, zakryl ji kůrou a větvemi a odešel," uvádí obžaloba.

Napadené dívce se podařilo dostat z místa pryč a zavolat záchranáře. Ti okamžitě informovali policii. Po několika hodinách se policistům podařilo násilníka zadržet. Skončil v policejní cele. Dívka je stále v péči psychologů.