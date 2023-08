Ryby

Z profesního hlediska by to mohlo být lepší, ale nechcete na sebe tlačit. Tak nějak cítíte, že jste unavené a potřebujete zpomalit tempo. Na vše se soustřeďte, ať nenasekáte chyby. Kdybyste se pustily do oprav, tak by vám to zabralo hodně času.