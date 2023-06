Dovolená jako z noční můry: Studentku na Maledivách znásilnili! Z hotelu ji vyhodili a obvinili ze lži

Mladá australská studentka Xu Yitongová si během své sólo dovolené na Maledivách zaplatila pobyt v luxusním hotelu Ritz-Carlton, kde za pokoj zaplatíte v přepočtu až 44 tisíc korun za jednu noc.



Po příchodu na hotel Xu Yitongovou jeden z jeho zaměstnanců doprovodil do pokoje. Tady bylo ještě vše v pořádku. Později toho dne se ale Xu pokazil mobil a přes telefon, který byl součástí vybavení pokoje, se nemohla spojit se svou rodinou. Zavolala tedy na recepci a situaci vysvětlila.

Z recepce poslali hotelového pracovníka, aby situaci vyřešil. Xu pro australskou mutaci deníku Daily Mail vypověděla, že muž ji nechal použít jeho mobil, aby zavolala své matce.

Potom se prý posadil na postel a začal Xu vyzpovídat dotazy, které jí byly nekomfortní, jako například kde bydlí a proč přijela sama. Turistka se snažila změnit téma diskuze, ale muž se neustále vracel ke svým otázkám.

„Dal si žvýkačku a zeptal se, jestli se chci líbat. Zůstala jsem jako opařená,“ svěřila se Xu. „Byla jsem v šoku. Řekla jsem, že ne, nemám ráda fyzický kontakt. Přeložila jsem mu to i na notebooku, kdyby mi nerozuměl.“

Zaměstnanec se potom snažil dívce otevřít pusu jazykem, načež se zeptal, jestli je lesba, protože mu to nechtěla dovolit. „Začal mi strkat jazyk do pusy a řekl, že bude gentleman. Shodil mě na postel, sundal si kalhoty a dvakrát mi strčil penis do pusy.“

„Pak se mě začal dotýkat v intimních partiích a snažil se se mnou mít sex. Bránila jsem se a snažila se ho zastavit, ale nepomohlo to,“ popisovala hrozivou událost Xu.





Oběti se podařilo utéct a zabalit se do peřin. Násilník pak ejakuloval na obrazovku jejího notebooku a utřel to ručníkem. Před odchodem dívce řekl, že jenom potřebuje čas, aby se otevřela a že se vrátí.

Xu incident okamžitě nahlásila vedení hotelu. Místo pomoci se jí ale snažili zabavit notebook i ručník potřísněný pachatelovým semenem. Zavolala tedy policii, která si zaznamenala její výpověď a odebrala jí vzorky z úst. „Řekli mi, že potrvá týden, než přijdou výsledky a že bych hotel měla opustit.“



Nejenže se dívce nedostala potřebná pomoct od vedení hotelu, dokonce ji požádali, aby hotel opustila a nařkli ji, že si všechno vymyslela, aby získala pobyt zdarma. Xu hotel okamžitě opustila a prohlásila, že „hotel trénuje své zaměstnance pouze na to, aby si říkali o dýško. Znásilnili mě ve vašem hotelu a nic jste neudělali.“

Yitongová také podstoupila lékařskou prohlídku a pořídila fotky modřin a škrábanců, které jí muž způsobil. Následující den šla na místní policejní stanici, aby znásilnění znovu oznámila. Policisté ale nebyli nijak nápomocní. Řekli, že zatím nemají žádný důvod muže zatknout.





Mluvčí hotelu Ritz-Carlton na Twitteru uvedl: „Taková obvinění bereme vážně a celá věc je momentálně v šetření policie. Bezpečnost našich hostů a spolupracovníků je nanejvýš důležitá. Pokračujeme ve spolupráci s úřady a s hostem pravidelně komunikujeme.“