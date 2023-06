Oxid je utlumí a ve spánku udusí! Zachránit je může podchlazení, míní expert

Pátrací týmy na východě amerického a kanadského pobřeží bojují o čas. V několika tisících metrech pod hladinou se totiž zřejmě nachází turistická ponorka Titan, která se plavila k vraku zaoceánské lodi Titanic. Tam, do hloubky kolem 3800 metrů, doplula v neděli odpoledne. Ten samý večer po ní bylo vyhlášeno pátrání.

Vnitřek pohřešovaného plavidla není nic pro slabé povahy. Na délce necelých sedmi metrů a výšce necelých tří se tísní pětičlenná posádka. V ní jsou i známí boháči z celého světa. Na každého člena podle informací Daily Mailu připadá jen jedno jediné sedadlo. Všichni cestující jsou bosí a musí sedět na podlaze se zkříženýma nohama naproti sobě. Na celou posádku vychází jen jedna toaleta. Součástí plavidla je i jedno okno, tím však pasažéři vidí většinou jen tmu, která ve hloubce několika tisíc metrů pod mořem panuje.

Daily Mail dále uvádí, že pasažéři byli před cestou varováni, že by cesta k vraku Titaniku mohla mít za následek nějaké fyzické zranění, podchlazení, emocionální trauma či panické ataky ve stísněném prostoru, nebo dokonce smrt.

K tomu se připojuje i bývalý ředitel podmořské medicíny a radiačního zdraví pro Americké námořnictvo doktor Dale Molé. Podle něj je prostředí uvnitř plavidla „nepřátelské“. Kvůli výkyvům teplot dochází zřejmě k podchlazení cestujících, ale také hyperventilaci, která může vést k panickým atakám a záchvatům.

„Je to velký závod s časem o záchranu pasažérů, pokud už nejsou vzhledem k možnému prasknutí tlakové nádoby mrtví,“ uvedl doktor.

Molé upozornil i na to, že velkým problémem je i oxid uhličitý. „Pokud nebude vydechovaný oxid uhličitý odstraněn, může být v uzavřeném prostoru toxickým. Je to jako dát si pytel přes hlavu. Cestující začnou mít pocit dusna a začnou lapat po vzduchu. Pak následuje bezvědomí a možná smrt," doplnil odborník.

Co může posádce paradoxně pomoci, je hypotermie neboli podchlazení. "Oxid uhličitý působí jako sedativum, utlumuje jako při anestezii," uvedl specialista na přetlakové lékařství Ken Ledez z novofundlandské nemocnice.

Otrava CO2 může být smrtelná, záleží na množství látky, která se dostane do krevního řečiště. Britský Daily Mail uvádí, že další riziko, které na palubě Titan hrozí, současně přestavuje malou naději, která by posádce mohla prodloužit čas, po který by mohli být zachráněni. A tím je hypotermie – která by mohla cestující uvést do útlumu až ztráty vědomí a utlumení životních funkcí.

Podle americké pobřežní stráže by pohřešovaná ponorka měla mít dostatek kyslíku do čtvrtečního poledne SELČ. To ovšem za předpokladu, že se stále nachází pod hladinou a její trup je neporušený.