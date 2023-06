Pátrání po ztracené ponorce s miliardáři: Posádce došel kyslík! Zbývá jen zázrak!

Východně od amerického a kanadského pobřeží pokračuje pátrání po turistické ponorce, která se v neděli ztratila s pěti lidmi na palubě při plavbě k vraku zaoceánské lodi Titanic. Na palubě jsou známí boháči. Ve čtvrtek vstoupilo do rozhodující fáze. Posádce v 13:08 SEČ došel kyslík! Americká pobřežní stráž na sociální síti zároveň oznámila, že na dno oceánu se jí podařilo dostat robota, který je používán při průzkumu hlubin oceánu.

Ve čtvrtek americká pobřežní stráž oznámila, že do akce nasadila speciální ho robota (ROV), jenž je využíván k průzkumu hlubin oceánu. Robot byl do vod severního Atlantiku spuštěn z francouzského plavidla. „Francouzské plavidlo L´Atalante připravuje ROV ke vstupu do vody,“ oznámila stráž na sociální síti. O několik minut později uvedli, že robota se úspěšně podařilo dostat na dno oceánu. Pátrání po ponorce pokračuje, ve čtvrtek 13:08 SELČ posádce zřejmě došel kyslík.

Existuje naděje?

Zda už posádce kyslík došel, ovšem nelze s jistotou říci, neboť uvedený čas je odhadem založeným na běžné intenzitě spotřeby. Experti podle agentury AP zdůrazňovali, že dobu je možné jistými opatřeními prodloužit.

Podle odborníka na podmořské záchranné operace Franka Owena lidé v ponorce, jsou-li stále naživu, jistě dostávali od jednoho ze členů výpravy pokyny, aby „udělali všechno pro snížení práce metabolismu, aby čas bylo možné prodloužit“.

To, že měla ponorka zásoby kyslíku na 96 hodin ale vycházelo z předpokladu, že je stále pod hladinou a má neporušený trup. Pokud je ponorka pod vodou, bude velmi složité ji najít, uvedli odborníci.

Sonar zachytil známky života

Do pátrání je zapojena řada expertních týmů s námořní i leteckou pátrací výbavou. Ve středu ráno SELČ přišla informace, že sonar kanadského letounu zaznamenal v okolí místa, kde se ponorka Titan ozvala naposledy, možné známky života.

Zachycení „podvodních zvuků“ v noci na středu potvrdila americká pobřežní stráž, která uvedla, že příslušná data sdílela s experty amerického námořnictva. V dané zóně pak probíhalo pátrání za pomoci dálkově ovládaných přístrojů, které ovšem v první fázi přineslo „negativní výsledky“.

Podle webu Rolling Stone byl do pátrání zapojen letoun P8 Poseidon se schopností podvodní detekce ze vzduchu. Ten v okolí místa posledního signálu s ponorkou rozmístila bóje detekující zvuk, které zaznamenaly pravidelné bouchání v oblasti v intervalu 30 minut.

Jeden z činitelů amerického ministerstva serveru Rolling Stone řekl, že panuje přesvědčení, že bouchání skutečně vycházelo z ponorky. Zároveň ale dodal, že od úterý už nebylo slyšet žádné zvuky.

Přesné místo a zdroj zvuků ještě nebyl určen, ale umožňuje pátrání zaměřit na úžeji vymezenou oblast. Pátrání se odehrává v oblasti odpovídající dvojnásobku rozlohy státu Connecticut, řekl ve středu v Bostonu zástupce pobřežní stráže a koordinátor pátrání Jamie Frederick. Šlo by tak o oblast téměř o rozloze například Belgie.

Na palubě je známý miliardář

Expedici s turisty a vědci organizuje soukromá společnost OceanGate Expeditions, jež v uplynulých dnech na síti Twitter psala o aktuálních misích. Firma potvrdila, že jde o její plavidlo. Na palubě je pět lidí. Mezi nimi je i britský miliardář, cestovatel a držitel několika rekordů Hamish Harding. Deníku The Sun to potvrdil jeho nevlastní syn.

Harding před cestou o expedici informoval své sledující na sociálních sítích. Na výlet se evidentně těšil. „Otevřelo se příznivé okno a zítra se pokusím o ponor,“ psal nadšený dobrodruh na instagramu v souvislosti se zlepšením počasí. Harding už má za sebou cestu do nejhlubšího místa na planetě, Mariánského příkopu.

„V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století,“ doplnil v příspěvku Harding.

Britského miliardáře na palubě ponorky doprovázeli zkušený námořník a expert na Titanic Paul-Henry Nargeolet, šéf společnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush a jeden z nejbohatších Pákistánců Shahzada Dawood se synem.

Ponorka s turisty se ztratila v oblasti vzdálené stovky kilometrů od nejbližší pevniny, kterou je pobřeží kanadské provincie Nový Foundland. Vrak Titanicu se tam nachází v hloubce kolem 3800 metrů a ponorka s názvem Titan do míst dorazila v neděli odpoledne místního času. Ve 21:13 (v noci na pondělí SELČ) byla nahlášena jako pohřešovaná.

Úřady blokovaly záchranu?!

Prezident Klubu objevitelů, jehož dva členové - dobrodruh Hamish Harding a expert na Titanic PH Nargeolet - jsou na palubě ponorky, pro National Geographic uvedl, že kvůli nesmyslné byrokracii amerických úřadů začala záchranná mise o mnoho drahocenných hodin později, než bylo nutné.

Odborník na podmořskou plavbu působící na londýnské univerzitě University College London řekl BBC, že pokud je Titan hlouběji než 200 metrů pod hladinou, pak existuje jen malý počet plavidel, která se do takové hloubky dostanou. „Stroje určené pro podmořské záchranné akce námořnictva rozhodně nemohou jít ani zdaleka tak hluboko, jako je Titanic,“ řekl profesor Alistair Greig.

Britský kontradmirál ve výslužbě Chris Parry varoval, že pátrání po turistické ponorce bude velmi obtížné. „Mořské dno je zvlněné. Samotný Titanic leží v příkopu. Kolem je spousta trosek,“ popsal Parry podmínky stanici Sky News.

Legendární britský parník Titanic, tehdy největší loď své doby, se potopil následkem srážky s ledovcem při plavbě z britského Southamptonu do amerického New Yorku v roce 1912. Na palubě bylo tehdy přes 2200 pasažérů, o život jich při neštěstí přišlo přes 1500. Vrak Titaniku objevila americko-francouzská expedice v roce 1985.