Poslední foto před osudným ponorem k vraku Titaniku: Úsměvy a podpisy na památku!

Od neděle se pohřešuje turistická ponorka Titan, která zmizela ve vlnách Atlantiku. Posádce v pondělí zbýval kyslík přibližně na tři dny. V současnou chvíli maximální zásoby vystačí na zhruba 70 hodin.

Vzhledem k alarmující situaci záchranné týmy z USA a Kanady pátrají po ponorce nepřetržitě. „Okamžitě jsme začali mobilizovat všechny prostředky k prohledávání vodní hladiny, vyhledávání ze vzduchu a také k detekci jakýchkoli plavidel pod vodou. Provádíme komplexní pátrání, abychom posádku našli,“ uvedl kontradmirál John Mauger. Ten také zdůraznil, že akci komplikuje skutečnost, že oblast, kde ponorka zřejmě zmizela, se nachází zhruba 700 kilometrů od kanadského pobřeží St. Johnu na Newfoundlandu.

Ponorka měla zamířeno k vraku parníku Titanic. Ten se nachází zhruba 3800 metrů pod hladinou. Plavidlo pojme pět lidí, z toho tři platící cestující, jednoho kapitána a jednoho odborníka.

Cesty do vesmíru či jižní pól

Mezi nimi je i osmapadesátiletý známý britský miliardář a cestovatel Hamish Harding. „Konečně mohu hrdě oznámit, že jsem se přidal k expedici k Titaniku jako specialista. Vzhledem k nejhorší zimě na Newfoundlandu za posledních 40 let bude tato mise pravděpodobně první a jedinou misí s lidmi k Titaniku v roce 2023,“ napsal Brit před ponorem na sociálních sítích. V příspěvku také označil francouzského pilota ponorky Paula-Henriho Nargeoleta.

Na snímcích je Harding zobrazen s úsměvem, jak podepisuje plachtu s nápisem „Titanic Expedition Mission V“, kterou si chtěli účastníci schovat na památku. Cestující přidal i fotografii, která zachycuje ponorku Titan před nedělním ponorem.

Nebyla to jediná extrémní cesta, na kterou se Harding ve svém životě vydal. Předseda soukromé letecké společnosti Action Aviation už v minulosti opakovaně podnikl například výpravy na jižní pól, kde podle deníku The Guardian v roce 2016 doprovázel i světoznámého astronauta Buzze Aldrina. Britský miliardář se dokonce loni vydal do vesmíru se společností Blue Origin Jeffa Bezose.

5,4 milionu za deset dní

Plavidlo vlastní firma OceanGate Expeditions. „Snažíme se všemi způsoby pracovat na tom, abychom posádku dostali zpět do bezpečí. Veškeré naše úsilí teď věnujeme pasažérům ponorky a jejich rodinám,“ napsala společnost.

Ta pořádá pro turisty cesty k vraku. Jeden ponor podle informací The Mirror vyjde skupinu zhruba na 250 000 dolarů (asi 5,4 milionu korun) a trvá deset dní.