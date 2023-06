Bizarní historka Terezy H. z vězení: Česká písnička z Titaniku?

Mladá blondýnka se minulý rok, po téměř čtyřech letech strávených za mřížemi v Pákistánu, konečně vrátila do České republiky. Zamilovala se, našla si práci a rozhodla se, že fanouškům odhalí celý svůj příběh se všemi detaily. Založila si účet na platformě Herohero, kam pravidelně přidává videa, v nichž popisuje své zážitky.

Kromě drsných a těžkých momentů Tereza prožila za mřížemi i některé vtipné chvíle. V nejnovějším příspěvku se například svěřila se skutečně bizarním zážitkem. Ve videu Češka popisovala mimo jiné i to, jak se ve vězení slavily některé svátky, například Velikonoce.

Uvedla, že často probíhaly různé besídky, kdy si některé vězeňkyně připravily pro ostatní scénky nebo písničky. „Byly to Velikonoce asi v roce 2020 nebo 2021. A vedoucí křesťanek mi říkala, abych šla na tu besídku. Říkala jsem jí, že nejdu, protože to nemám ráda, že budu raději na cele. Ale ona mi řekla, že musím jít, protože má pro mě připravenou písničku z mé země,“ popsala Tereza, proč nakonec tedy na vystoupení šla.

Dodala, že celou dobu usilovně přemýšlela, kde spoluvězeňkyně mohly přijít na píseň z Česka. „Měla nejdříve takový úvod, že má pro mě písničku a že si přeje, abych šla tento rok domů a viděla se se svou rodinou. Takže jsem začala brečet a ona pak začala zpívat tu podle ní českou písničku a byla to písnička z Titaniku (My Heart Will Go On od kanadské zpěvačky Céline Dion, pozn. red.),“ řekla se smíchem Češka.

„Ony si myslely, že když jsem v té base mluvila anglicky, tak všechny anglické písničky a filmy jsou z mojí země, takže jsem se nemohla smát, protože ony by to nepochopily,“ vysvětlila na závěr a dodala, že spoluvězeňkyni poděkovala a raději předstírala, že je to skutečně píseň z její země.