Tereza H. o nepříjemnostech ve vězení: Trapný incident s tamponem! A proč přibrala?

Sedmadvacetiletá Češka Tereza H. strávila v pákistánském vězení téměř čtyři roky za údajné pašování drog. Nakonec byla všech obvinění zproštěna a po návratu domů se rozhodla s fanoušky sdílet vše, co za mřížemi prožila. V nejnovějším příspěvku na platformě Herohero popsala, jak po první návštěvě u soudu musela bachařce ukazovat zavedený tampon, a řekla i to, proč ve věznici přibrala.

Mladou Češku zatkli v roce 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru bylo údajně devět kilo heroinu. Za pašování drog byla později nepravomocně odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Ačkoli byla nakonec všech obvinění zproštěna, za mřížemi strávila necelé čtyři roky. O svých zážitcích nyní vypráví ve videích na Herohero.

V nejnovějším příspěvku popsala první cestu k soudu. Přestože jednání trvalo pouhých deset minut, musela čekat na ostatní vězeňkyně, a tak strávila den cestováním a osmihodinovým čekáním. Při návratu do věznice však přišlo nepříjemné překvapení.

Nejtrapnější okamžik

Přišlo totiž prohledávání. Nejprve měla Češka problém s tím, že v bezpečnostním rámu „pípala“, i přesto, že na sobě nic kovového neměla. Nakonec se ukázalo, že problém byl v kosticích u podprsenky. To ale nebylo vše.

„Prohledávání bylo brutální, všem sundaly šály, prohmatávaly gumy od kalhot, do podprsenek se dívaly. No a pak přišlo to nejhorší, vedoucí říká: ‚Tak, Terezo, tak si dřepni,‘ a já jsem to nechápala,“ popsala blondýnka s tím, že jí bylo řečeno, že jí ostraha sáhne mezi nohy, jestli tam nic nepronáší.

„Bachařka si dala na ruku šálu té ženské a zajela jí mezi nohy a prohmatala to tam, jestli tam něco má nebo ne,“ vysvětlila Češka s tím, že z toho byla nesvá a bylo to pro ni opravdu nepříjemné. „Nahmatala tam něco tvrdého a ptala se mě, co to je, tak jsem odpověděla, že tampon, ony to ale nechápaly, tak jsem řekla, že je to na menstruaci, ale ony to neznaly,“ řekla Tereza s tím, že pak byla situace ještě nepříjemnější. Musela jít s dozorkyní na záchod a tampon povytáhnout, aby bachařka viděla, že opravdu do věznice nic nepronáší. Dodala, že to pro ni bylo opravdu velmi trapné.

Proč přibrala?

Tereza se na posledním videu také rozpovídala o tom, proč ve vězení přibrala. Byla tam sice dostupná kantýna, ale zpočátku neměla moc peněz. Avšak protože má ráda sladké, vyřešily se spoluvězeňkyní situaci po svém.

„Když jsem neměla peníze a měla jsem chuť na sladké, tak jsem si za 60 rupií (asi 16 Kč, pozn. red.) koupila bílý cukr a jedla jsem ho po lžičkách,“ uvedla blondýnka. „Proto jsem potom tak nakynula, ono když člověk sní během týdne kilo cukru, tak je to hned,“ dodala se smíchem na závěr.