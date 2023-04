Tereza H. popsala první momenty v pákistánském vězení: Výhrůžky a slova o sebevraždě!

Češka Tereza H. před několika lety skončila v pákistánské věznici Kot Lakhpat za údajné pašování drog. Za mřížemi strávila téměř čtyři roky a po návratu do České republiky se rozhodla, že popíše celý svůj životní příběh od začátku do konce. Na profil na platformě HeroHero pravidelně přidává videopříspěvky, v nichž detailně líčí, co prožila. V tom nejnovějším fanouškům povyprávěla o prvních momentech ve věznici a zmínila také sebevraždu!