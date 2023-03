Tereza H. (26) o prvním návratu z Pákistánu: V kufru vezla podivný náklad!

Tereza H. byla více než rok po zatčení v Pákistánu odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Ze soudní síně tehdy odcházela v slzách, ale nevzdala to. Celou dobu tvrdila, že je nevinná, proti rozsudku se odvolala. Jenomže pákistánské soudy nepracují nejrychleji… A celé situaci nepomohla ani pandemie koronaviru. Než soud konečně projednal její odvolání a zprostil Terezu viny, mladá žena si v láhaurské věznici odseděla téměř další tři roky.

V nejnovějším videu na platformě Herohero Tereza popsala svou první cestu do Pákistánu, kde měla dělat fotomodelku. Focení nakonec proběhlo až poslední den týdenního pobytu a podle jejích slov mělo zvláštní průběh.

Podivné sošky!

Pak už mladá Češka měla opustit Pákistán. Její doprovod jí ale s sebou dal před odletem podivné sošky. „Řekl mi, že ty sošky jsou dárky pro toho borce, co se mnou byl v Anglii. Byla to taková žena, zlatá kočka a dva psi, ještě to dal do takové krabice. Pak mi řekl, že potřebuju i velký kufr, protože povezu i ty nové boty a tašky,“ popsala zvláštní situaci s tím, že dotyčný muž letěl o den dříve než ona. Zaplatil jí hotel, kde tekla teplá voda, takže si po týdnu užila teplou sprchu.

Pak se vydala na cestu do Francie, dokonce letěla vyšší cestovní třídou. V letadle dostala jídlo, víno, zmrzlinu a také deku, a tak se po mnoha dnech konečně pořádně vyspala. Cesta zpět proběhla zcela bez problémů.