Na doživotí: Nejmladší odsouzenec Tomáš Vít brutálně ubodal a ubil seniorský pár. Kvůli prášku proti bolesti

V minulém díle seriálu Na doživotí jsme popsali příběh brutálního dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska. Ten je nyní nejdéle sedícím doživoťákem v našich věznicích. Naopak Tomáš Vít (tehdy 19) je tím nejmladším doživotně odsouzeným.

Vraždil kvůli prášku

Tomáš Vít (v době vraždy 19) začátkem února roku 2012 zaklepal na dveře seniorského páru z trutnovského sídliště Šestidomí. Chtěl po nich prášek na bolest hlavy, předtím si totiž dal joint marihuany, po kterém ztrácel zrak a před očima měl černo. „Šel jsem se sousedů, kteří mi už dříve prášek dali, zeptat, jestli mi zase nemohou nějaký dát,“ popsal Vít u soudu.

Ten už v té době kouřil marihuanu asi dva roky a byl na ní až psychicky závislý. Patrně bez ní nedokázal vydržet. Nevinná návštěva se ale rychle zvrtla, žena (†85) s mužem (†95) mladému feťákovi prášek odmítli dát s tím, aby odešel. Ten se mezitím dostal až za práh dveří do chodby. Starší pán na něj měl vytáhnout nůž, ten mu měl Vít vytrhnout z ruky.

Následoval brutální útok – o 76 let staršího muže začal bodat do břicha a do krku. Na pomoc se mu vydala jeho o deset let mladší žena, ani tu ale mladý vrah neušetřil a začal bodat i do ní. „Manžele jsem také několikrát udeřil pěstí do obličeje, nevím, proč jsem to udělal,“ doplnil maniak ve své výpovědi. Poté vzal do ruky kladivo, které našel na zemi. Seniory následně začal mlátit do hlavy a obličeje. Zavražděná žena zemřela na místě, senior o dva měsíce později v nemocnici. Vrah při popisování brutálního útoku v soudní síni zkolaboval. Patrně až tady si uvědomil, co všechno udělal.

Snažil se uklidit

Celá vraždící mánie trvala asi dvacet minut. Poté se Vít snažil v bytě zahladit stopy, u sebe doma se převlékl a vydal se ven. Jako kdyby se nic nestalo. Nůž mezitím vhodil do kanálu, kladivo do splavu a zbytek do řeky a popelnic.

Spravedlnosti ale moc dlouho neunikal. Trvalo to „pouhých“ šest hodin a policie měla svého podezřelého v rukou. Z brutality útoku totiž tušili, že půjde buď o psychicky narušeného šílence, nebo drogově závislého. Tomáš Vít nikdy nepracoval, předtím páchal drobnou trestnou činnost a vystudoval pouze základní školu. Byl i ve hnutí skinheads.

Chtěl si užít života…

„Doživotní trest mi přijde přísný. Chtěl bych ještě aspoň část života strávit venku mezi lidmi a pokusit se o nápravu,“ prohlásil bez okolků u soudu v roce 2012 tehdy dvojnásobný devatenáctiletý vrah. Soudce ale slovy nijak nezarmoutil a odsoudil ho na doživotí.

A to zejména proto, že útok byl mimořádně brutální, oběti velmi trpěly, a také proto, že vůbec neprojevil lítost. Seniorka měla prožívat mimořádně mučivé útrapy. „Vraždu obžalovaný spáchal zvlášť trýznivým a surovým způsobem. Podle znalců je psychopatickou osobností s tendencemi pomstít se, možnost jeho resocializace je snížená,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová. Pro své jednání neměl žádné výčitky a neprojevoval lítost. V roce 2012 si doživotní trest vyslechlo skoro až rekordních sedm obviněných.