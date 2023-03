Ivan vraždil provazem těhotnou ženu: Soud mu uložil 15 let vězení, čin si dopředu naplánoval

Za pokus o vraždu své expřítelkyně hrozí 43letému Ivanovi K. z Rychnovska až 20 let vězení. Těhotnou ženu zatáhl do lesíku. Tam jí do pusy narval roubík. Pak ji začal škrtit tažným lanem. Moc si z toho ale nedělá. Krajský soud v Hradci Králové ho poslal na 15 let do vězení.