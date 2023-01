Agresor vzal na policisty sekyru, bránili se střelbou. Má těžký život, popsala babička opilého vnuka

Silvestrovská noc se v Městci Králové pořádně zdramatizovala. Silně opilý vnuk ohrožoval svou babičku. Ta kvůli strachu musela zavolat policii. Agresivní muž pak11:5313:11 vzal do ruky sekyru a šel s ní na přivolanou hlídku. Strážci zákona nejprve stříleli do vzduchu, pak do něj. Babička později popsala, že se jí omluvil a přinesl jí květinu. Brzy ho ale čeká soud, může jít až na šest let do vězení.