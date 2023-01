Kráska (21) na dovolené spadla z balkonu a ochrnula: Po dlouhé době se setkala s rodinou

Za teplem odletěla koncem minulého roku se svým přítelem. Jednadvacetiletá Britka trávila dovolenou na thajském ostrově Ko Pha-Ngan. Dvojice se chtěla rozloučit s uplynulým rokem ve velkém stylu. Ovšem oslavy Silvestra nakonec skončily neštěstím. Maddi spadla z balkonu.

Pád z obrovské výšky

Při pádu z více než 18 metrů utrpěla vážná zranění. Zlomila si páteř a zlomená žebra jí propíchla játra. Podle informací deníku Daily Mail ležela bezvládná na zemi čtyřicet minut, než přijela záchranka. „Před nehodou jsem s ní mluvila po FaceTime. O hodinu později nám telefonoval její partner a všechno, co jsem slyšela, byl křik Maddi a sirény,“ uvedla její máma Karen.

Převoz domů

Po příjezdu do nemocnice Maddi podstoupila náročnou operaci. Její blízcí od začátku bojovali o to, aby se Maddi dostala domů do Británie. Dokonce založili veřejnou sbírku na GoFundMe, aby vybrali dostatek financí na její převoz domů.

Po několika dlouhých týdnech se její převoz uskutečnil a Maddi se tak setkala se svými blízkými. „Je jí opravdu dobře, sedí, už zas má ten svůj osobitý smysl pro humor,“ uvedla její maminka a dodala, že není jasné, zda se Maddi ještě někdy postaví na nohy. „Od pádu se smiřujeme s tím, že je možné, že už Maddi nikdy nebude chodit,“ řekla smutně Karen.