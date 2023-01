Jachtařka zemřela poté, co otevřela balíček z Ruska: Místo proteinu obsahoval jedovatý prášek!

Beth Matthewsová tragicky zemřela 21. března 2022. Šestadvacetiletá vášnivá jachtařka byla hospitalizovaná na psychiatrii v nemocnici The Priory Hospital Cheadle Royal. Z psychiatrického zařízení se už ale domů nevrátila. Její matka Jane Matthewsová pro britský deník Daily Mirror uvedla, že Beth byla „starostlivá a inteligentní“ dívka. Dlouhodobě se ale potýkala s psychickými problémy, kvůli nimž se dokonce pokusila i o sebevraždu.

Pokus o sebevraždu

V roce 2018 jí byla diagnostikována emočně nestabilní porucha osobnosti. V dubnu 2019 utrpěla vážná zranění poté, co se pokusila vzít si život skokem z mostu. Několik měsíců strávila v nemocnici, kde se zotavovala ze zranění. V září téhož roku byla propuštěna do domácí péče, a dokonce si založila vlastní blog, kde se s fanoušky dělila o zkušenosti s bojem s psychickými problémy. Nicméně její duševní zdraví se nezlepšilo. Naopak se zhoršilo a Beth skončila v péči odborníků. Byla hospitalizovaná ve specializovaném oddělení pro ženy v nemocnici The Priory Hospital Cheadle Royal v Heald Greanu.

Záhadný prášek

Do nemocnice jí přišel balíček, který si objednala po internetu. Personál psychiatrie ji ho nechal otevřít. Balíček obsahoval prášek. Beth údajně personálu řekla, že se jedná o proteinový prášek. Ovšem poté, co ho požila, se svezla k zemi. Došlo k zástavě srdce. Záchranáři ji ještě převezli do nemocnice, ale tam byla prohlášena za mrtvou.

Zásilka z Ruska

Podle závěrů vyšetřování její tragické smrti, Beth spáchala sebevraždu. Poté, co vyšetřovatelé prohlédli záznamy v jejím mobilu, zjistili, že často hledala na internetu informace o jedovaté látce, kterou požila. Zároveň navštěvovala online fóra, kde lidé diskutovali o sebevraždě. Před tím, než si vzala život, prý zažívala těžké období. Rozešel se s ní přítel a hrozilo, že bude přemístěna do jiného zařízení. Jedovatou látku, kterou požila, si prý objednala až z Ruska.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.