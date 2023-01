Psycholožka o tragédii v Krkonoších: Chtěla se Jana K. mstít partnerovi?

Případ sledovala v médiích i renomovaná psycholožka Radana Rovena Štěpánková. Podle ní šlo o zoufalství ženy. „Jestli se skutečně přela o své dítě, mohla mít například pocit, že nemá žádné zastání a oporu u soudního procesu - a z toho plynoucí pocity zoufalství, beznaděje a bezvýchodnosti z celé situace. Případně mít touhu se pomstít,“ řekla Štěpánková, podle které žena ale spíše neměla svůj čin promyšlený. „Možná se mohlo stát něco nenadálého, co by tu zkratkovitou reakci vyvolalo,“ dodala.

Chuť trestat partnera

„Někdy to může být i chuť vyřešit svůj život, protože si neumí poradit se svým životem bez potomka, případně neví, jak by se o dítě postarala, nebo jak by se postarala o svůj život tak, aby s ním byla spokojená,“ myslí si Štěpánková. Jednou z možností je i chuť potrestat okolí partnera a otce dítěte.

Čin neplánovala?

„Pocitově si myslím, že to úplně naplánované neměla, nenašel se prý žádný dopis na rozloučenou a podle médií měla objednanou na další den školičku pro syna. Tyto indicie neukazují na to, že by jela do Pece pod Sněžkou spáchat vraždu a sebevraždu,“ dodává. Štěpánková si myslí, že mohlo jít o zkratkovitou reakci. „V případě, že se oba rodiče skutečně přeli o dítě, co se mohlo matce honit hlavou,“ doplňuje.

Tragický konec

Policie po ženě a dítěti pátrala od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. Tam se ubytovala i s dítětem v neděli 25. prosince a pobyt měla ukončit 30. prosince.

Na policii se v pátek obrátila také majitelka penzionu s tím, že Janu viděla naposledy 27. prosince. Se ženou se nemohla spojit a její pokoj byl zamčený. Před penzionem parkovalo její auto. Později se ukázalo, že na pokoji také zůstaly její věci.

Do pátrání se zapojilo asi 120 členů horské služby, včetně záchranářů z Polska, policisté, hasiči i strážci Krkonošského národního parku. V neděli a v pondělí byl využit také vrtulník. K pátrání byly využity také čtyřkolky a zapojili se policejní psi i psi horské služby.

Policie matku s dítětem nakonec vypátrala mrtvé v úterý odpoledne na cestě mezi Růžovou horou a Portáškami. Pátrání tak po třech dnech skončilo. Podle médií Jana K. svého tříletého syna uškrtila a následně sama spáchala sebevraždu oběšením. Jedním z důvodů tohoto jednání může být i rozhodnutí soudu o tom, že syna do péče získal otec Adámka.

Spekulace

Televize Prima přišla ve středu 4. března se spekulacemi, že se na místě smrti Jany a Adámka našel dopis na rozloučenou. Žena prý měla svému synovi dokonce připravit improvizovaný pomníček. Policie ale ani jednu z těchto informací nepotvrdila.