Zraněná Erika (†46) na ulici utíkala před vrahem: Policisté už mají podezřelého

Když si šla v neděli 1. ledna brzy ráno šestačtyřicetiletá zdravotní sestřička Erika O. vybrat peníze z bankomatu v centru slovenských Michalovců, netušila, že se domů už nikdy nedostane. Podle slovenských médií si Eriku za oběť náhodně vybral agresivní muž, který několik minut předtím pronásledoval jinou ženu. Shodou okolností šlo rovněž o zdravotní sestru. Před maniakem se naštěstí zamkla na poliklinice, kde pracuje.

Video Slovenští policisté vyšetřují smrt ženy v Michalovcích - TV JOJ Video se připravuje ...

Slovenská televize Markíza o víkendu zveřejnila děsivý záznam, ze kterého tuhne krev v žilách. Na videu Erika volá o pomoc a na ulici utíká před útočníkem. Už v tu dobu měla být zdravotní sestřička podle policie zraněná. Agresorovi bohužel neutekla.

Nikdo Erice nepomohl

Podle webu Topky.sk pachatel Erice zasadil celkem devět bodných ran do oblasti hrudníku. Následně ženu okradl a z místa činu utekl. Zraněné ženě, která paradoxně ležela poblíž nemocnice, kde pracovala, nikdo nepomohl. Bez známek života ji pak brzy ráno na Nový rok našla kolemjdoucí žena.

Vražda milé a oblíbené zdravotnice otřásla městem a zasáhla i její pacienty. „Vzali jste ze světa skvělou osobu, obětavou sestru, která by i dýchala za pacienty," vyjádřila svou soustrast Gabriela. „Jistě, byla silvestrovská noc, ale nevěřím, že nikdo neslyšel její zoufalé volání. Stačilo možná zakřičet z okna a útočník by se lekl a utekl. Je hrozné, že jsme tak nevšímaví,“ posteskla si kamarádka zesnulé pro web deníku Plus JEDEN DEŇ.

Zadržení podezřelého

Na sociálních sítích se objevila informace o tom, kdo je údajný pachatel, společně s fotografií možného vraha. Policie ale tyto teorie vyvrátila s prohlášením, že se jedná o hoax, tedy nepravdivou informaci, kterou zveřejnil účet, jenž často sdílí konspirace a bludy.

K posunu případu došlo během úterý, kdy policie na sociálních sítích informovala o tom, že zadržela muže, který má být za vraždu zdravotní sestřičky zodpovědný. „Můžeme potvrdit, že dnes v brzkých ranních hodinách policie zadržela osobu podezřelou z tohoto skutku," uvedla policie.