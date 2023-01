Paušální daň je zajímavou možností, jak platit daně, sociální a zdravotní pojištění zároveň. Nově je od letošního roku rozdělena do tří pásem a využít ji tak může více podnikatelů.

Podle Jany Jáčové z firmy UOL účetnictví ale není univerzálním řešením pro každého živnostníka. Není totiž možné uplatnit žádné daňové bonusy, slevy či odčitatelné položky od základu daně (úroky z hypotéky či životní pojištění). Každý živnostník by si tak měl promyslet, případně se poradit s daňovým specialistou, jestli se mu paušální daň vyplatí a do jakého pásma vstoupí.

Co potřebujete vědět

* K paušální dani je možné se přihlásit do 10. ledna nového roku.

* Částka daně je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí.

* Kdo chce využít paušální daň, nesmí být registrován jako plátce DPH.

* Kdo se tak nestihl od placení DPH odhlásit, může se k paušální dani přihlásit zase až za rok.

* Zvolené pásmo je po celé období stejné. Při snížení příjmů má po skončení období podnikatel nárok na přechod mezi pásmy a vrácení přeplatku na dani. Při zvýšení příjmů je možnost přejít do vyššího pásma nebo podat daňové přiznání.

Rozdělení pásem

PRVNÍ PÁSMO

Spadají do něj OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč, kteří budou odvádět paušální daň ve výši 6208 Kč. „První pásmo je rozděleno na 3 kategorie podle výše a povahy příjmů. Kromě již zmíněných OSVČ jde o výši do 1,5 milionu Kč (pokud alespoň 75 % z nich spadá do výdajových paušálů 60 % a 80 %) a do 2 milionů (alespoň 75 % z příjmů v 80% výdajovém paušálu),“ nastiňuje Jana Jáčová.

DRUHÉ PÁSMO

Zahrnuje podnikatele s příjmem do 1,5 milionu Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, nebo s příjmem do 2 milionů, pokud alespoň 75 % z příjmů lze zařadit do 60% či 80% výdajového paušálu.

TŘETÍ PÁSMO

Platí pro ty, jejichž příjmy sahají do výše 2 milionů korun, bez ohledu na jejich konkrétní činnost.

Výše platby se řídí příjmy Autor: archiv Blesku