Roztomilá, ale slepá a hluchá. Množírny vydělávají na atraktivním zbarvení, vady štěňat zamlčují

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
19. srpna 2025
05:00

Štěňata se zbarvením double merle jsou velmi atraktivní, lidé je proto kupují, aniž by tušili, co si pořizují. Pochází převážně z množíren a do života si nesou řadu genetických vad. Názorným příkladem jsou štěňata Merlin a Bína, která má teď v péči spolek Srdečné tlapky.

Double merle psi mají merle gen po obou rodičích, což vede ke specifickému zbarvení srsti a vážným zdravotním problémům. To je i případ roztomilých štěňata Merlina a Bíny (3 měsíce), o která se teď u sebe doma v Mirošovicích stará dočaskářka spolku Srdečné tlapky Barbora Janů.

Dočaskářka spolku Srdečné tlapky Barbora Janů s Merlinem Dočaskářka spolku Srdečné tlapky Barbora Janů s Merlinem | Jana Ulrichová

Slepá a hluchá

Obě štěňata, údajně kříženci labradora, jsou slepá a hluchá. „Jsou na tom opravdu špatně. Podstoupili vyšetření u očního specialisty, který potvrdil, že téměř nevidí. V očičkách mají silný rozštěp. Absolvovali i speciální test kvůli sluchu, který ukázal, že na jedno ouško neslyší vůbec a na druhé jen omezeně,“ řekla dočaskářka.

Štěňata jsou velmi roztomilá a atraktivní, mají ale vážné zdravotní problémy Štěňata jsou velmi roztomilá a atraktivní, mají ale vážné zdravotní problémy | Jana Ulrichová

Špatná prognóza

Progrózu v jejich vývoji si nikdo netroufá odhadnout. Je předpoklad, že budou trpět epilepsií, což je další velmi obvyklý problém double merle, a mohou mít i problémy se srdcem, konkrétně se srdečními chlopněmi. „Je tam velké riziko, že se nedožijí vysokého věku,“ shrnula Barbora Janů s tím, že to je také důvod, proč si rodina, která se chtěla ujmout Bíny, adopci nakonec rozmyslela.

Z množírny NE

Před nákupem takových štěňat zvířecí záchranáři varují. „Duble merle je vždy produkt množírny, a v množírnách je vždy předpoklad nákupu nemocného zvířete. Je proto potřeba dávat si pozor na to, odkud pejska kupujete, pořizovat si ho jen z chovatelské stanice a i tu je důležité si předem prověřit. Množitelé využívají neznalosti lidí, proto je potřeba si dopředu opatřit informace,“ apeluje dočaskářka.

Bíně kvůli jejímu postižení nevyšla ani adopce, její budoucí majitelé se jejích zdravotních problémů zalekli Bíně kvůli jejímu postižení nevyšla ani adopce, její budoucí majitelé se jejích zdravotních problémů zalekli | Jana Ulrichová

3 ze 4 nemocní

Spolek přijal do péče čtyři tato štěňata, „Bez postižení bylo ale jen jedno z nich, tři mají jak vady sluchu, tak vady zraku,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová s tím, že všechna tato štěňata jsou názorným příkladem toho, proč by se merle nemělo vůbec množit.  Dvě z těchto štěňat už našla nové domovy, Merlin brzy odejde k nové rodině také.

Merlin i přes značné handicapy domov našel, v nejbližších dnech do něj odjede Merlin i přes značné handicapy domov našel, v nejbližších dnech do něj odjede | Jana Ulrichová

Co je double merle

Merle není barva. Jde o zředění pigmentu v srsti, který vytváří charakteristické mramorování. Pokud jsou dva psi s merle vzorem spárováni, existuje 25% šance, že jejich potomci zdědí gen merle od obou rodičů, čímž se stanou double merle. Double merle psi mají často bílou srst, někdy i bílé skvrny na kůži. Kvůli nedostatku pigmentu v uších a očích se u nich často vyskytují hluchota a slepota. 

