Roztomilá, ale slepá a hluchá. Množírny vydělávají na atraktivním zbarvení, vady štěňat zamlčují
Štěňata se zbarvením double merle jsou velmi atraktivní, lidé je proto kupují, aniž by tušili, co si pořizují. Pochází převážně z množíren a do života si nesou řadu genetických vad. Názorným příkladem jsou štěňata Merlin a Bína, která má teď v péči spolek Srdečné tlapky.
Double merle psi mají merle gen po obou rodičích, což vede ke specifickému zbarvení srsti a vážným zdravotním problémům. To je i případ roztomilých štěňata Merlina a Bíny (3 měsíce), o která se teď u sebe doma v Mirošovicích stará dočaskářka spolku Srdečné tlapky Barbora Janů.
Slepá a hluchá
Obě štěňata, údajně kříženci labradora, jsou slepá a hluchá. „Jsou na tom opravdu špatně. Podstoupili vyšetření u očního specialisty, který potvrdil, že téměř nevidí. V očičkách mají silný rozštěp. Absolvovali i speciální test kvůli sluchu, který ukázal, že na jedno ouško neslyší vůbec a na druhé jen omezeně,“ řekla dočaskářka.
Špatná prognóza
Progrózu v jejich vývoji si nikdo netroufá odhadnout. Je předpoklad, že budou trpět epilepsií, což je další velmi obvyklý problém double merle, a mohou mít i problémy se srdcem, konkrétně se srdečními chlopněmi. „Je tam velké riziko, že se nedožijí vysokého věku,“ shrnula Barbora Janů s tím, že to je také důvod, proč si rodina, která se chtěla ujmout Bíny, adopci nakonec rozmyslela.
Z množírny NE
Před nákupem takových štěňat zvířecí záchranáři varují. „Duble merle je vždy produkt množírny, a v množírnách je vždy předpoklad nákupu nemocného zvířete. Je proto potřeba dávat si pozor na to, odkud pejska kupujete, pořizovat si ho jen z chovatelské stanice a i tu je důležité si předem prověřit. Množitelé využívají neznalosti lidí, proto je potřeba si dopředu opatřit informace,“ apeluje dočaskářka.
3 ze 4 nemocní
Spolek přijal do péče čtyři tato štěňata, „Bez postižení bylo ale jen jedno z nich, tři mají jak vady sluchu, tak vady zraku,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová s tím, že všechna tato štěňata jsou názorným příkladem toho, proč by se merle nemělo vůbec množit. Dvě z těchto štěňat už našla nové domovy, Merlin brzy odejde k nové rodině také.
Co je double merle
Merle není barva. Jde o zředění pigmentu v srsti, který vytváří charakteristické mramorování. Pokud jsou dva psi s merle vzorem spárováni, existuje 25% šance, že jejich potomci zdědí gen merle od obou rodičů, čímž se stanou double merle. Double merle psi mají často bílou srst, někdy i bílé skvrny na kůži. Kvůli nedostatku pigmentu v uších a očích se u nich často vyskytují hluchota a slepota.
Tohle si někdo pořizuje jako hezkého psa?