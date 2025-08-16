Majitel ho týral, v útulku se stal miláčkem. Teď kříženec Lucky vyhlíží nový domov
Kříženec Lucky (asi 5) žil roky v zatlučeném kotci. Nakonec byl pro týrání odebrán a umístěn v tachovském útulku. Tam se teď venčitelé předhánějí o to, kdo ho vezme na procházku, protože je milý a bezproblémový.
Lucky neměl hezký život, zažil hlad, samotu, zimu. „Majitel se o něj nestaral. Dlouhá léta žil v kotci, který byl zatlučený, ve tmě, ve výkalech. Občas mu tam někdo ze sousedů nebo pošťačka hodili něco k jídlu,“ popsala provozovatelka tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová.
Velký oblíbenec
Lucky ale přesto na lidi nezanevřel, právě naopak. V útulku se stal velkým oblíbencem, který si teď všechno užívá naplno a svou záchranu oplácí láskou. „Patří k našim neoblíbenějším svěřencům, venčitelé na něj stojí fronty, předem si ho rezervují,“ řekla s úsměvem Gabriela s tím, že Lucky je šťastný ve společnosti mladších i starších lidí, venčit ho mohou i rodiny s dětmi.
K aktivním lidem
I když na to nevypadá, je Lucky kříženec border kolie, a tomu také odpovídá jeho temperament. „Je hodně aktivní, taková by proto měla být i jeho rodina. Rád jezdí v autě, miluje procházky, výlety a veškeré dění kolem sebe,“ řekla Gabriela s tím, že se snese s fenkami, mezi psy si vybírá. Na vycházkách je klidný, nikoho neprovokuje.
Zdravý, volný
Lucky už je po právní stránce volný a tudíž i připravený odejít do nového domova. Je naprosto zdravý, čipovaný a očkovaný. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.