Engie hledala domov i na festivalu Blesk tlapek. Čeká na něj marně už roky

Engie je velmi přátelský, milující a mazlivý pes, je čistotná a člověku naprosto oddaná. Bohužel má smolnou nálepku „velká, černá“, což zájemce bůhvíproč od adopce zrazuje.

Engie je hezká, milá a člověku oddaná fenka německého ovčáka | Dočasky De De

Milá, vděčná

Engie má nyní u sebe v Ústí nad Labem dočaskář Marcel, kterému zcela otevřela své srdce. „Její člověk je pro ni Bůh, k tomu, kdo se jí ujme, bude do smrti oddaně vzhlížet,“ řekl s tím, že k lidem se chová naprosto vzorně a vděčně si užívá kontakt s nimi, který jí velmi chyběl. Umí se chovat v bytě, neštěká, nejraději je ale ve společnosti svého dočasného páníčka. Miluje procházky, výlety, baví ji poznávat vše nové. Ráda se vozí autem, s radostí do něj naskočí a během cesty je klidná a tichá.

Potřebuje kontakt

Na každého nového pejska je Engie zvědavá, potřebuje proto pána, který má fyzičku na to ji udržet, když zatáhne. Když se seznámí, dokáže vycházet nejen se psy, ale i s fenkami. Manipulaci zvládá bez problémů, na veterině spolupracuje. Nechá se vyčesat a u stříhání drápků dokonce spokojeně usíná. Nebojí se petard ani ohňostrojů. Nejlepší by pro ni bylo bydlení v domě se zahradou, kde by byla právoplatným členem rodiny, protože potřebuje kontakt s lidmi, samotu snáší hůř. Ideální by proto byli pro ni páníčci s home office nebo s Dog Friendly pracovištěm.

Otevírá dveře

Podle Marcela je Engie nejen šikovná a učenlivá, ale i vynalézavá. Když ji na okamžik opustil, aby jen vyběhl před dům, otevřela si dvoje dveře.,„Baví jí hračky, hlavolamy a čichací koberečky. Je akční, zábavná, úžasná a přizpůsobivá vašemu režimu. Budete-li chtít jen odpočívat, umí oddaně ležet po vašem boku a lenošit,“ popsal. „Pokud hledáte skvělou, hravou veselou a milující parťačku s velkým srdcem a typicky věrnou ovčáckou povahou, je to ona,“ dodal.

Pište, volejte

Engie je odblešená, odčervená, čipovaná, vakcinovaná, kastrovaná a má ošetřené zuby. Zájemci, kteří by jí chtěli dát zodpovědný a milující domov, mohou kontaktovat spolek Dočasky De De písemně na mail: dipu@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 259 705.