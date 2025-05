Rekordní nálož krmiva Marp! Martina Pártlová s Blesk tlapkami dovezla dvě tuny do útulku Anidef

Tři plné palety, které do Anidefu putovaly, byly nakoupeny ze sbírky Blesku na Donio, do které celoročně přispívají čtenáři Blesku a příznivci Blesk tlapek. „Na každé paletě je zhruba 600 kilogramů, takže je toho zhruba 1800 kilogramů. Je to kombinace granulí, konzerv a pamlsků,“ řekl Martin Pučálka, jehož firma www.krmiva-pucalka.cz přidává k nakoupenému krmení vždy ještě něco navíc a zajišťuje i jeho dovoz.

Zástupci útulku s Martinou Pártlovou a Martinem Pučálkou | Jana Ulrichová

Jsme z toho v naprostém šoku. Za celou dobu, co fungujeme, jsme tak velkou sbírku nedostaly,“ řekla zástupkyně spolku Barbora Benešová s tím, že díky tomu mají na půl roku vystaráno.

Martina Pártlová se pomazlila se štěňátky, která se v útulku narodila fenkám odebraným z množírny v Chodouni na Berounsku | Jana Ulrichová

Patronka Martina

S vykládáním pomohla i zpěvačka Martina Pártlová, která se čerstvě stala patronkou útulku. „Holky mi psaly už před dvěma lety, jestli bych se nestala jejich patronkou. Chvíli to trvalo, ale jsem tu,“ řekla. „Zítra fotíme kalendář, a co bude dál, to se ukáže. Co vlastně jako patronka budu dělat?“ obrátila se na Barboru. „No budete nám tady pomáhat od rána do večera na směnách,“ smála se Bára.

Mazlení se štěňaty

Zpěvačka i Martin Pučálka si pak prohlédli útulek, pomazlili se se štěňaty a nakrmili hospodářská zvířata, která má spolek v péči. „Mám zvířata ráda, jako malá jsem měla psy, měla jsem i velká zvířata. Protože ale hodně cestuji, nemůžu mít doma žádné zvíře, trpělo by tím,“ řekla Martina s tím, že i proto se rozhodla podpořit opuštěná zvířata alespoň formou patronátu.

Martina Pártlová a Martin Pučálka nakrmili hospodářská zvířata, která má spolek ve své péči | Jana Ulrichová

Stop stav

Útulek je v současné době zaplněný tak, že nemůže přijímat nová zvířata. „Máme v péči sto pejsků a kočiček a staráme se i o hospodářská zvířata, krávy, kozy a ovečku,“ řekla Bára Benešová. „Je mi smutné vidět, kolik zvířat končí v útulcích, Tady je to o to horší, že mají stop stav, to je velká krize, což mě mrzí. Zároveň jsem ale rád, že můžeme pomoci,“ řekl Martin Pučálka.

Jeden z tamních svěřenců, kříženec cane corso Marco, si v nestřeženém okamžiku otevřel pytel s granulemi a dar hned otestoval | Jana Ulrichová

Jedeme dál

Díky štědrosti dárců je ve sbírce https://donio.cz/blesk-tlapky stále dost peněz, reportérky proto budou krmení Marp rozvážet do útulků a spolků i nadále. Další, komu kvalitním krmivem Marp podle vlastního výběru pomůžou, bude kočičí Depozitim u Šimona a spolek Šťastná srdíčka.